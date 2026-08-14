El Banco Mundial moviliza más de 172 millones de euros en respuesta al terremoto en Colombia

Voluntarios para el rescate de víctimas por el terremoto de 7,4 en Cali, Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Banco Mundial ha anunciado este viernes un desembolso de 200 millones de dólares (más de 172 millones de euros) en respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a principios de esta semana en el noroeste de Colombia y que ha dejado hasta el momento más de 280 muertos y 3.900 heridos.

El grupo ha precisado en un comunicado que este monto forma parte de una "respuesta integral" a implementar junto al Gobierno de Abelardo de la Espriella y "sus socios para el desarrollo", en aras tanto de atender las necesidades "inmediatas" como de "sentar las bases" para la recuperación del país latinoamericano.

En este sentido, el organismo ha puesto en marcha una herramienta --Evaluación Rápida Global de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés)-- para brindar a las autoridades colombianas una "evaluación temprana de las pérdidas económicas", lo cual, ayudaría a "priorizar la ayuda".

El Banco Mundial, que ha reafirmado que "apoya a Colombia y mantiene su compromiso de respaldar la recuperación del país", está asimismo colaborando con bancos de desarrollo, instituciones financieras y el sector privado de Colombia con vistas a "canalizar financiación" a comunidades afectadas por el seísmo, incluidos la sanidad pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas.

Las autoridades de Colombia han elevado este viernes a 285 los muertos y a 3.975 los heridos a causa del terremoto, mientras que otras 354 personas siguen dadas por desaparecidas.

Este seísmo, con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ha dejando un balance de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas.