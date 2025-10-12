Barcos de China y Filipinas protagonizan nuevos incidentes en el mar de la China Meridional

Un barco patrulla chino dispara su cañon de agua contra un barco filipino en las aguas disputadas del mar de la China meridional, a 12 de octubre de 2025 - SERVICIO DE GUARDACOSTAS DE FILIPINAS

Manila y Pekín se acusan de una colisión en alta mar en un nuevo episodio de su conflicto territorial

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Filipinas ha denunciado que un barco chino ha embestido este domingo de manera deliberada a uno de sus buques mientras navegaba por las aguas del mar de la China Meridional, escenario desde hace años de disputas territoriales entre ambos países.

El portavoz filipino Jay Tarriela ha lamentado que el buque ha sufrido daños estructurales pero la tripulación ha salido ilesa. Tarriela, además, ha acusado al barco chino de haber empleado un cañon de agua contra los navegantes filipinos.

El incidente tuvo lugar concretamente cerca de la isla Thitu , conocida localmente como isla Pagasa, según el portavoz, donde varios barcos chinos se aproximaron a primera hora del domingo a los barcos de la Guardia Costera que estaban protegiendo a los pescadores locales. Los barcos chinos se acercaron y utilizaron cañones de agua para intimidarlos, según el portavoz.

La versión de Pekín, como ha ocurrido en ocasiones previas, es diametralmente opuesta. "La responsabilidad recae enteramente en la parte filipina", según el comunicado de la Guardia Costera china. Tres barcos filipinos, según su relato, se aproximaron a los buques patrulla chinos y uno de ellos en particular fue el que provocó la colisión.

"Las operaciones in situ fueron profesionales, conformes a los estándares tanto legítimos como legales", según el portavoz del Servicio de guardacostas chino, Liu Dejun. "La acción filipina ha violado gravemente la soberanía territorial de China, contraviene la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional y socava la paz y la estabilidad en dicho mar", ha añadido.

El Mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.