Ben Gvir critica un posible acuerdo entre Israel Hamás y dice que durante el último año bloqueó varios pactos

El ministro asegura que usó "una y otra vez" su "poder político" para bloquear un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha expresado este martes su rechazo a un posible acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha asegurado que en el pasado ha intervenido para bloquear un pacto de este tipo, que conllevaría la liberación de los secuestrados en los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023.

"El acuerdo que está surgiendo es terrible", ha dicho Ben Gvir en su cuenta en la red social X, en medio de los avances en los contactos indirectos entre el Gobierno de Israel y Hamás, que han generado la expectativa de que las partes puedan cerrar un pacto próximamente.

Así, ha recalcado que este acuerdo "incluye la liberación de cientos de terroristas de las cárceles, el regreso de los habitantes de Gaza, incluidos miles de terroristas, al norte de la Franja y la retirada del Ejército del corredor de Netzarim".

Ben Gvir ha sostenido que la materialización de este acuerdo "borraría de forma efectiva los logros bélicos logrados con mucha grande por los combatientes" y "conduce a la liberación de los rehenes y deja en manos del destino a los que no están incluidos en el acuerdo".

Por ello, ha advertido de que cerrar este acuerdo "es una elección consciente a cota de la vida de muchos otros ciudadanos israelíes que, lamentablemente, pagarán con sus vidas el precio de este pacto", al tiempo que ha afirmado que durante el último año ha usado su "poder político" en el seno de la coalición gubernamental para impedir "una y otra vez" un acuerdo de liberación de rehenes a cambio de un alto el fuego.

"Sin embargo, desde entonces se han sumado al gobierno otros partidos que ahora apoyan el acuerdo y ya no forman parte del equilibrio", ha lamentado, antes de argumentar que la retirada de su partido, Otzma Yehudit, de la coalición --algo con lo que ha amenazado en varias ocasiones-- "no impedirá por sí sola" que se cierre el pacto.

De esta forma, ha pedido a su "amigo" el ministro de Finanzas, el también ultraderechista Bezalel Smotrich, que "coopere plenamente contra el horrible acuerdo que se está fraguando" y que se sume a las exigencias al primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que no lo firme, a riesgo de que ambos partidos provoquen el colapso del Ejecutivo.

"Esta medida es nuestra única oportunidad de impedir su implementación y, de hecho, de impedir la rendición del Estado de Israel ante Hamás después de más de un año de una guerra sangrienta en la que más de 400 soldados murieron en la Franja de Gaza", ha aseverado.

Ben Gvir ha solicitado además a Netanyahu que "entre en razón" y "adopte medidas que lleven a la derrota de Hamás y la liberación de los rehenes sin descuidar la seguridad de Israel", incluido "detener por completo la entrega de ayuda humanitaria, combustible, electricidad y agua a Gaza".

CRÍTICAS A BEN GVIR

Las polémicas declaraciones del ministro de Seguridad Nacional han recibido la rápida respuesta del líder opositor Yair Lapid, quien ha recalcado que demuestran sus acusaciones contra Ben Gvir por sus acciones para sabotear las negociaciones e impedir un acuerdo para liberar a los secuestrados.

"Desde hace más de un año he estado diciendo que 'no alcanzan un acuerdo sobre los rehenes por razones políticos' y todo el mundo me dice que eso no puede ser, que es impactante y que cómo es posible que diga algo así", ha manifestado en su cuenta en X.

"Hoy Ben Gvir publica un vídeo y dice ante la cámara, sin parpadear, que esa es la terrible verdad", ha señalado, unas críticas a las que se ha sumado uno de los familiares de una mujer secuestrada el 7 de octubre de 2023 y muerta bajo cautiverio en la Franja de Gaza.

Así, Gil Dickmann, primo de Carmel Gat, ha denunciado que Ben Gvir "admite abiertamente que impidió con sus propias manos un acuerdo para lograr beneficios políticos", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. "Si no fuera por él, Carmel estaría viva hoy", ha apostillado.

Las autoridades de Israel calculan que 94 de los 251 secuestrados el 7 de octubre permanecen retenidos en Gaza, incluidos los cuerpos de 34 personas cuya muerte ha sido ya confirmada por el Ejército israelí. Hasta la fecha, ocho rehenes han sido rescatados con vida, mientras que los militares israelíes han recuperado los cuerpos de 40 de los secuestrados. Además, tres murieron tras ser tiroteados por soldados de Israel cuando intentaban escapar de sus captores.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos. Desde entonces, las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado la muerte de cerca de 46.600 personas, a las que se suman más de 800 palestinos fallecidos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques ejecutados por colonos.