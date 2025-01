Biden señala que la Enmienda de Igualdad de Derechos "ha pasado a formar parte" de la Constitución de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este viernes que la Enmienda de Igualdad de Derechos debería ser considerada ya como un añadido a la Constitución estadounidense, si bien es cierto que estas declaraciones son de carácter simbólico y no pondrán fin a una disputa iniciada hace más de un siglo.

"Ya es hora de reconocer la voluntad del pueblo estadounidense. De acuerdo con mi juramento y mi deber para con la Constitución y el país, afirmo lo que creo y lo que han ratificado tres cuartas partes de los estados: la 28ª Enmienda es la ley del país, que garantiza a todos los estadounidenses los mismos derechos y protecciones ante la ley con independencia de su sexo", ha manifestado Biden.

En unas declaraciones compartidas por la Casa Blanca, Biden ha recalcado que "durante más de 50 años" ha mostrado en público su apoyo a la citada Enmienda de Igualdad de Derechos. "Tengo claro que nadie debe ser discriminado por razón de su sexo. Nosotros, como nación, debemos afirmar y proteger la plena igualdad de la mujer de una vez por todas", ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha señalado que la igualdad "es una promesa fundamental" en la Constitución estadounidense, y que la Enmienda de Igualdad de Derechos debe quedar reflejada en la Carta Magna. "Hace que nuestra nación sea más fuerte y es la ley del país porque el pueblo estadounidense ha hablado en estado de todo el país", ha dicho.

"La historia nos enseña que los derechos civiles se luchan y se ganan con cada generación (...) Siempre ha estado claro que cuando ayudamos a las mujeres, ayudamos a los niños, las familias, las comunidades y a toda la sociedad", ha remachado una Harris que ha instado a la población a "seguir luchando por una nación más igualitaria y justa".

Esta será una de las últimas declaraciones de Biden antes de abandonar la Casa Blanca el lunes en favor de Donald Trump, que en noviembre ganó las elecciones presidenciales para un segundo mandato no consecutivo al frente del país. Estas declaraciones no tendrán ningún impacto en el asunto pues los presidentes no tienen potestad en el proceso de enmiendas a la Constitución.

La Enmienda de Igualdad de Derechos es una enmienda propuesta a la Constitución cuyo objetivo es el de garantizar la igualdad de derechos a nivel legal para todos los ciudadanos estadounidenses. La gran mayoría de los estados estadounidenses han ratificado, o al menos aprobado en una de las dos Cámaras, la iniciativa a excepción de Utah, Arizona, Arkansas, Misisippi, Alabama y Georgia.