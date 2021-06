Bielorrusia anuncia demandas en los tribunales para pedir compensaciones por la suspensión de vuelos

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, ha anunciado la intención de su Gobierno de reclamar en los tribunales una compensación por las pérdidas ocasionadas por la suspensión de vuelos a Bielorrusia después del incidente de un avión de Ryanair obligado a aterrizar para detener al periodista opositor Román Protasevich.

"Confiamos en nuestras razones y estamos listos para defender nuestros intereses ante los tribunales. Creo que podemos lograr una compensación por todo el daño que nos han causado", ha declarado Golovchenko en una entrevista con el canal de televisión Bielorrusia 1.

Minsk quiere una investigación internacional objetiva del incidente. "Lo dijimos en la reunión del consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Expresamos nuestra posición, pero la OACI aún no ha iniciado una investigación. Me han informado de que aún no se ha formado la comisión", ha argumentado.

El pasado 23 de mayo, un avión de Ryanair que cubría la ruta entre Atenas y Vilna tuvo que aterrizar en Minsk por una supuesta amenaza de bomba. Una vez en territorio ruso, el periodista Roman Protasevich y su pareja, Sofia Sapega, fueron detenidos.

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales han condenado en términos contundentes lo sucedido y ha pedido la liberación inmediata de los detenidos. Además, los líderes europeos han instado a cerrar el espacio aéreo de la UE a los aviones bielorrusos y evitar los vuelos internacionales al país.