Blinken advierte de que los ataques hutíes en el mar Rojo "dañan a gente de todo el mundo"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha resaltado este domingo desde Qatar que los ataques de las milicias hutíes yemeníes contra el tráfico marítimo en el mar Rojo "dañan a gente de todo el mundo".

"Más de una docena de países han dejado claro que los hutíes tendrán que rendir cuentas por futuros ataques", ha declarado Blinken en referencia a la coalición militar anunciada por Washington, informa la televisión qatarí Al Yazira.

Blinken ha comparecido en Doha ante la prensa acompañado del primer ministro qatarí, el jeque Mohamed bin Abdulramán bin Yasim al Zani, quien ha coincidido en que los ataques hutíes contra buques mercantes son "inaceptables", una consecuencia lamentable de la guerra en Gaza.

El diplomático estadoundiense ha defendido además la necesidad de que los palestinos de Gaza puedan regresar a sus casas en una "fase de menor intensidad" de la campaña militar israelí. "No pueden y no deben ser presionados para marcharse de Gaza", ha advertido en referencia a las declaraciones de dirigentes políticos israelíes sobre la "salida voluntaria" de gazatíes del enclave.

En cualquier caso, Blinken ha defendido el derecho de Israel a atacar a Hamás y asegurarse de que no pueda lanzar ataques, siempre con el mandato "imperativo" de proteger a los civiles". "Cuando se rebajen las operaciones será más fácil garantizar que no haya víctimas civiles y que la ayuda llegue a la gente que la necesita", ha indicado.

"Pero también es muy, muy importante que mientras las operaciones sigan sean diseñadas para proteger a los civiles y que la ayuda humanitaria llegue a la gente que lo necesite y no al revés. Y eso también estará en nuestras conversaciones", ha explicado.

Blinken se ha referido a la muerte del hijo del periodista palestino Wael al Dadú, Hamza al Dadú, fallecido en un ataque de un dron israelí en Gaza junto a otra persona, ambos periodistas. El responsable estadounidense se ha referido a la "pérdida inimaginable" de Al Dadú tras perder a su esposa, dos hijos y un nieto en un ataque anterior.

"No puedo ni empezar a imaginarme el horror que ha sufrido no una, sino dos veces. Por eso estamos presionando por la necesidad imperativa de no solo garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quien lo necesita, sino para que la gente sea protegida del daño en este conflicto", ha indicado.

Al Zani, por su parte, ha advertido de que la muerte del 'número dos' de Hamás en Beirut ha afectado a las gestiones de Qatar para negociar una posible liberación de rehenes entre Hamás e Israel. Sin embargo, ha subrayado que Doha seguirá negociando.