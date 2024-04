Blinken pide a China, Turquía y Arabia Saudí que presionen a Irán para evitar ataque iraní contra Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh

Cameron traslada a su homólogo iraní que "Teherán no debe arrastrar a Oriente Próximo a un conflicto más amplio"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido a China, Turquía y Arabia Saudí que presionen a Irán para evitar que ataque Israel en represalia por el bombardeo israelí contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado en rueda de prensa que Blinken ha trasladado esta petición a los citados países en una serie de llamadas que ha realizado "en las últimas 24 horas" con los ministros de Exteriores de Turquía, China y Arabia Saudí, Hakan Fidan, Wang Yi y Faisal bin Farhan.

"También hemos estado en contacto con aliados y socios europeos en los últimos días y les hemos instado a enviar un mensaje claro a Irán de que la escalada no es del interés de Irán, no es del interés de la región y no es del interés del mundo", ha agregado.

Por otro lado, el ministro de Exteriores británico, David Cameron, ha informado este jueves de que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo iraní, Hosein Amirabdolahian, a quien ha trasladado que "Teherán no debe arrastrar a Oriente Próximo a un conflicto más amplio".

"Estoy profundamente preocupado por la posibilidad de que un error de cálculo conduzca a más violencia. En vez de eso, Irán debería trabajar para reducir la escalada y prevenir nuevos ataques", ha agregado en un mensaje en la red social X.

La pasada semana, un ataque atribuido a Israel golpeó las instalaciones diplomáticas iraníes en la capital de Siria, dejando al menos 16 muertos, entre ellos altos mandos de la Guardia Revolucionaria de Irán y dos civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Desde entonces, las principales autoridades de Teherán han advertido de que se guardan el derecho a responder, unas advertencias que Israel ha recibido, a su vez, avisando de que tomarán represalias si son atacados de alguna forma.