Un bombardeo israelí mata a seis palestinos y deja heridos a otros 15 en la ciudad de Gaza

Imagen de archivo de niños desplazados palestinos en la ciudad de Gaza durante la guerra - Europa Press/Contacto/Hadi Daoud

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis palestinos han muerto y otros 15 han resultado heridos por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas del hospital de Al Shifa.

El ataque fue efectuado por aviones no tripulados con carga explosiva de Israel que impactaron en una zona cercana a la oficina de expedición de pasaportes en el barrio de Al Rimal, al oeste de la ciudad.

Los ataques alcanzaron, entre otros puntos, una tienda de campaña cerca de una clínica para invidentes, según las fuentes de la agencia palestina de noticias Sanad.

Cabe recordar que, a pesar del teórico alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre del año pasado, los ataques israelíes han matado a 951 palestinos y herido a casi 3.000 desde entonces, de acuerdo con el último balance proporcionado este sábado por el Ministerio de Salud de Gaza.

El número total de víctimas palestinas desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023 ha ascendido a 72.961 muertos y 173.092 heridos, según la misma estimación.