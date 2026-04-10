Los bomberos de México sofocan un incendio en una refinería de Pemex en Tabasco

Archivo - Fotografía de archivo de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, México - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han sofocado en las últimas horas un incendio registrado en una refinería de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) en la localidad de Paraíso, situada en el estado de Tabasco (sur), un suceso que se ha saldado sin víctimas.

"El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado", ha dicho la empresa, quien ha resaltado que su director general, Víctor Rodríguez Padilla, se está trasladando al lugar "para supervisar personalmente las labores". "De manera preliminar no se reportan personas lesionadas", ha reseñado en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Pemex ha explicado que el incendio se desató en la Planta de Coque de la Refinería Olmeca de Dos Bocas. "De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para la atención del incidente, el cual contó con la participación de más de 150 elementos especializados en atención de emergencias, quienes actualmente realizan labores de enfriamiento y verificación en la zona", ha manifestado.

"Se tiene el reporte preliminar de un bombero intoxicado por inhalación leve de humo, el cual fue atendido de inmediato por los servicios de urgencias. El incidente no representó un riesgo para la población más cercana", ha dicho en un comunicado, al tiempo que ha asegurado que hay ya una investigación en marcha para esclarecer las causas del suceso.