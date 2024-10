Borrell avisa de que Oriente Próximo está atrapado en la violencia y peor que hace un año

Josep Borrell, alto representante para Política Exterior de la UE. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

BRUSELAS 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha insistido este lunes en la necesidad de un alto el fuego en Oriente Próximo un año después del ataque de Hamás en suelo israelí, avisando de que la región está "atrapada en un ciclo de violencia" y "peor" que el pasado 7 de octubre.

"Un año después del terrible atentado contra Israel, la situación no hace más que empeorar. Los habitantes de la región se sienten más inseguros que nunca y están atrapados en un ciclo interminable de violencia, odio y venganza", afirma en un comunicado en el primer aniversario del atentado sin precedentes del movimiento islámico palestino contra Israel, al tiempo que avisa que la región está al borde de la guerra total mientras la comunidad internacional "parece incapaz de controlar" la crisis.

Por ello, el responsable de Exteriores de la UE reitera que un alto el fuego inmediato, "en todos los frentes", "es la única forma de llegar a la liberación de los rehenes y desescalar esta situación extremadamente peligrosa para la región".

Cuando se cumple un año de los ataques de Hamás, destaca que estos "horribles atentados terroristas" tuvieron repercusiones en la región, la Unión Europea y el mundo entero, por lo que tiene palabras para las familias de las 1.200 personas que fueron "brutalmente asesinadas" y para el "sufrimiento de los rehenes" y sus familias. "Hamás debe liberar a todos los rehenes de inmediato y sin condiciones. El pueblo israelí no puede mirar al futuro con confianza hasta que no tenga la certeza de que el 7 de octubre no volverá a repetirse", ha señalado el comunicado.

A renglón seguido, Borrell recuerda que el "sufrimiento" en la Franja de Gaza y Cisjordania y la crisis humanitaria provocada por la "guerra total" declarada por Israel, subrayando que más de 41.000 personas han muerto en el enclave, que sido reducido a escombros. "La población sufre hambre y enfermedades mientras Israel asedia la Franja de Gaza. Las cicatrices son profundas y el pueblo palestino no puede ver ningún futuro a menos que se respeten sus derechos", apunta.

Sobre la situación en la Franja, el Alto Representante recalca que la ayuda humanitaria "en muchos casos" es "obstruida e impedida", y recuerda el "uso desproporcionado de la fuerza", "incompatible con el Derecho Internacional Humanitario" que tiene que cumplirse también cuando se combate a un grupo terrorista.

Respecto a la evolución de la crisis en Líbano, insiste en denunciar los ataques con cohetes por parte de la milicia chii Hezbolá, al tiempo que señala que la UE está "alarmada" por los bombardeos israelíes sobre zonas densamente pobladas que provocan un alto número de víctimas mortales y un millón de desplazados. También denuncia que la respuesta de Irán con el lanzamiento de misiles balísticos acerca a la región a la guerra.

"Ninguna solución militar traerá un futuro a los pueblos de Israel y Palestina. Sólo una solución política traerá la paz, la seguridad y la prosperidad", subraya el jefe de la diplomacia europea e insiste en que el bloque seguirá trabajando para impulsar y aplicar la solución de los dos Estados.