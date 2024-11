Borrell condena el cambio de doctrina nuclear de Rusia: "Putin usa todo lo que puede para crear inseguridad"

BRUSELAS 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha condenado este martes el cambio de doctrina nuclear de Rusia anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al que ha acusado de "jugar con la retórica nuclear" y "usar todo lo que puede para crear inseguridad".

En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Defensa de la UE, el jefe de la diplomacia europea ha expresado el rechazo y condena de la UE de este paso del Kremlin, tras indicar que tiene lugar cuando se cumplen 1.000 días de la invasión de Ucrania. "Tiene algo de simbólico", ha indicado.

"No es la primera vez que amenaza con la escalada nuclear, que es algo totalmente irresponsable. Cualquier llamada a una guerra nuclear es una irresponsabilidad", ha valorado, insistiendo en que Rusia se suscribe al principio de que una guerra nuclear no puede ser ganada y no debe ser librada.

El Alto Representante ha indicado que es una muestra más de que el presidente ruso "usa todo lo que puede para crear inseguridad", después de recordar que "ya ha jugado con la retórica nuclear" anteriormente, ha escalado el conflicto con el despliegue de tropas de Corea del Norte y provocó inseguridad alimentaria que afectó sobremanera a países del sur global.

La nueva doctrina nuclear de Rusia amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este tipo de armamento. El movimiento de Putin llega cuando la invasión de Ucrania vive un millar de días y ante los primeros ataques de Kiev con armamento de largo alcance contra su territorio.

En concreto, establece el uso de armas nucleares no sólo en caso de amenaza nuclear contra Moscú, sino frente a armas hipersónicas no nucleares, drones y misiles balísticos y de crucero que supongan una amenaza para el territorio ruso, ampliando de esta forma los criterios contemplados hasta la fecha.