Borrell defiende el papel del Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar una solución de dos estados

BRUSELAS, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido durante la reunión de ministros de Exteriores de G20, el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como el único organismo capaz de proporcionar un marco para una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí.

"El Consejo de Seguridad puede proporcionar un marco reconociendo el principio de la solución de dos estados a través de una resolución unánime que podría darle legitimidad internacional", ha subrayado, agregando que es necesario "redoblar" los esfuerzos para implementar este camino.

Borrell se ha dirigido también al ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira --quien ha cargado en su discurso precisamente contra el funcionamiento del Consejo por su "inaceptable parálisis"-- y ha señalado que espera que diga en rueda de prensa que el G20 apoya la solución de dos estados.

Asimismo, ha afirmado que no se puede "hacer la vista gorda ante la tragedia sufrida" por los civiles en Gaza y ha explicado que la cuestión no es si Israel tiene que cumplir con el Derecho Internacional, puesto que todos los países tienen que hacerlo, sino si realmente lo está haciendo.

"El 90 por ciento de la población está siendo desplazada de sus hogares. Esta catástrofe humanitaria no es natural: no es un terremoto, no es una inundación. Es una catástrofe humanitaria provocada por el hombre y debe detenerse", ha argüido.

El Alto Representante también ha señalado que, de cara a evitar una "escalada regional", la Unión Europea ha lanzado una operación "defensiva" marítima en el mar Rojo para proteger los buques comerciales de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen.

Vieira había indicado en su discurso que "las instituciones multilaterales no están adecuadamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales". "Este estado de inacción implica directamente la pérdida de vidas inocentes", ha aseverado.