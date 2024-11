Borrell espera que los 27 declaren su compromiso con el TPI tras la orden de detención contra Netanyahu

Recuerda que no es a la carta y que la UE no puede "aplaudir cuando va contra Putin y callar cuando va contra Netanyahu"

BRUSELAS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este martes que todos los Estados miembros del bloque deben comprometerse con el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras la orden emitida la semana pasada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, avisando que si no la UE incurrirá en dobles raseros, respecto a la misma situación con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Todos los Estados miembros han firmado el Estatuto de Roma y no es algo que puedas elegir. No podemos aplaudir cuando el tribunal persigue a Putin y estar callados cuando va contra Netanyahu", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Italia, donde participa en el encuentro de ministros de Exteriores del G7.

En este sentido, Borrell ha pedido a los 27 cumplir sus obligaciones con el Derecho Internacional "guste o no". "Si no apoyan al tribunal internacional no habrá ninguna esperanza para la Justicia", ha recalcado, instando a los países de la UE a que cierren una declaración conjunta en la que digan "claramente" que cumplirán con sus obligaciones internacionales.

"El Tribunal Internacional es un tribunal y las ordenes de detención tienen que aplicarse. Si alguien no lo hace, estará quebrando el Derecho Internacional", ha reflexionado sobre la implementación de esta decisión del TPI.

El pasado jueves, el tribunal de La Haya dictó sendas órdenes de arresto contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, además de contra el líder operativo de Hamás, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.

En todo caso, la cuestión amenaza con dividir de nuevo a la UE, después de que Alemania y Francia se hayan limitado a constatar las órdenes de arresto emitidas por el TPI, mientras que Hungría lo ha criticado abiertamente y otros países como España o Países Bajos han reiterado su compromiso con la corte de La Haya.