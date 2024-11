Smotrich insta a la ocupación de Gaza y pide un plan de "migración voluntaria" para los palestinos

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha defendido este lunes que su país "puede y debe ocupar la Franja de Gaza", haciendo un llamamiento explícito a la expulsión de los palestinos de este territorio, un proyecto que anima a emplearse también en Cisjordania.

"Es posible crear una situación en la que Gaza tenga menos de la mitad de su población actual dentro de dos años", ha declarado en una reunión del Consejo de Yesha, la organización que aglutina a las diversas asociaciones de colonos judíos en la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

Para ello, según ha planteado el político ultranacionalista, el Gobierno israelí debe promover la "migración voluntaria", un proyecto que serviría como "modelo" para el resto de territorios palestinos ocupados.

"No tenemos que tener miedo de esta palabra (ocupación)", ha señalado durante el encuentro del que se ha hecho eco el diario 'The Times of Israel'.

No es la primera vez que Smotrich aboga por la ocupación total de Gaza. La semana pasada, expresó su rechazo a un acuerdo de paz que requiera la retirada del Ejército israelí y planteó, en cambio, ocupar el norte de la Franja hasta que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) libere al cerca de centenar de rehenes que aún siguen cautivos en el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023.