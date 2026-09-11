El brote de ébola en RDC roza los 7.000 casos y se expande a una provincia en el noroeste del país

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento del ébola en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado en mayo en República Democrática del Congo (RDC) roza ya el umbral de los 7.000 casos, según el último balance publicado por las autoridades, que han confirmado además un primer contagio en la provincia de Ubangi Sur, situada en el noroeste del país y lejos del epicentro de la enfermedad.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta la fecha se han detectado 6.9442 contagios y 3.349 fallecidos, incluidos 99 casos y 39 muertos durante las últimas 24 horas, especialmente en la provincia de Ituri, el epicentro del brote.

Asimismo, ha indicado que hasta ahora 1.647 pacientes han recibido el alta, incluidos 36 durante el último día, mientras que 823 siguen hospitalizados o en aislamiento, con una tasa de letalidad del 48,2%. La tasa de seguimiento de los contactos es del 84,4%, según el organismo.

Por su parte, el gobernador interino de Ubangi Sur, Jean-René Galekwa Vundawe, ha señalado que las pruebas de laboratorio han permitido confirmar un caso de ébola en la zona sanitaria de Gbulu, antes de especificar que la persona ha fallecido a causa de la enfermedad.

Vundawe ha recalcado que las autoridades locales ya están en contacto con el INSP y otros socios técnicos para hacer frente a la situación y ha recomendado a la población que mantenga la vigilancia y cumpla con las normas preventivas para intentar evitar contagios, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.