Bruselas reclama a Israel que frene la "atroz" retórica de Ben Gvir y recuerda que estudia sancionarle

Archivo - Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, saluda a sus seguidores tras una concentración en su apoyo, frente al Tribunal Supremo israelí en Jerusalén - Matteo Placucci/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

BRUSELAS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reclamado este martes al Gobierno de Israel que frene la retórica "atroz e incendiaria" de su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, después de sus últimas declaraciones sobre matar cada noche a unos 40 palestinos de Gaza, y ha recordado que existe una propuesta sobre la mesa para incluirle en la lista de sanciones de la UE por violaciones de Derechos Humanos.

"En su papel de ministro, el Gobierno israelí tiene la responsabilidad de contener ese tipo de retórica", ha señalado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anouni, quien ha insistido en que el uso de un lenguaje "atroz e incendiario" es "inaceptable" y "no debe quedar impune".

El portavoz comunitario ha respondido así a una pregunta sobre las declaraciones de Ben Gvir, después de que el ministro israelí pidiera intensificar los ataques contra la Franja de Gaza, defendiera la muerte de decenas de palestinos cada noche, o la construcción de "asentamientos judíos" en el enclave palestino porque los residentes "ni siquiera son personas".

En este sentido, El Anouni ha recordado la propuesta de la Comisión Europea presentada al Consejo (los Estados) para incluir al ministro israelí en la lista de sanciones del bloque bajo el régimen global de sanciones por violaciones de Derechos Humanos.

Respecto a la intensificación de los ataques israelíes contra Gaza y la situación de los menores palestinos, el portavoz ha reiterado que los civiles, "en particular los niños", deben ser protegidos en todo momento de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario.

Lo ha dicho después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya amenazado con nuevas evacuaciones de población si la población gazatí no cesa de inmediato el lanzamiento de "cometas, drones y globos" desde la Franja de Gaza, pese a que el Ejército israelí ha confirmado que dichos objetos no transportaban nada peligroso.

BRUSELAS REITERA SU RECHAZO AL PLAN DE ASENTAMIENTO E1

Por otro lado, la Comisión Europea ha vuelto a reclamar a Israel que retire la licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en el controvertido proyecto de asentamiento E1, al considerar que su ejecución perjudicaría gravemente las perspectivas de una solución de dos Estados.

Según ha advertido El Anouni, la aplicación de este plan dividiría Cisjordania en dos, aislaría Jerusalén Este y erosionaría aún más la viabilidad de la solución de dos Estados, en un contexto marcado además por el aumento de la violencia de los colonos.

"La posición de la UE es clara", ha subrayado el portavoz, insistiendo en que los asentamientos israelíes en Cisjordania, incluida la zona E1, son "ilegales" según el Derecho Internacional.