Bruselas responde a los rumores sobre May avisando de que no renegociará el Brexit con su sustituto

Dinendra Haria/SOPA Images via Z / DPA

Publicado 23/05/2019 13:02:59 CET

BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha respondido este jueves a los rumores que apuntan a una inminente dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, que un cambio al frente del Gobierno no abriría ninguna opción para revisar las condiciones del divorcio, porque el acuerdo de retirada "no puede ser renegociado".

"Nuestra posición es clarísima, el acuerdo de retirada no puede ser reabierto ni renegociado", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, preguntado por la situación política en Reino Unido.

"El Consejo europeo incluyó en sus conclusiones una frase que dice que sería posible revisar la declaración política siembre que no altere el espíritu del acuerdo", ha añadido, recordando los términos y condiciones que los líderes europeos fijaron al conceder una prórroga a Londres para retrasar el Brexit hasta el 31 de octubre.

El portavoz, sin embargo, no ha querido responder a la cuestión de si Bruselas teme que aumente el riesgo de que fracase el acuerdo si se cumple la salida de May y es reemplazada por otro líder euroescéptico, como el exministro de Exteriores Boris Johnson.

Schinas se ha limitado a repetir que los responsables comunitarios siguen "con atención y paciencia" lo que sucede en Londres, pero que no tienen nada que comentar o valorar porque están centrados en la "agenda positiva" de la Unión Europea y en la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo que arrancan este jueves precisamente en Reino Unido y Países Bajos.