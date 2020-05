Bukele anuncia una cuarentena más dura con compra de productos básicos según el número de identidad

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado este martes medidas más restrictivas para la cuarentena decretada en el país para hacer frente al avance de la pandemia de Covid-19, con compra de comida dos veces por semana, como hasta ahora, pero según el último número del carné de identidad.

Bukele ha explicado que en las próximas horas se detallará con qué cifras se podrá salir según que días y espera que con esta nueva "cuarentena especial", de quince días más, los casos de contagio comiencen a decrecer y poder así iniciar la reapertura de algunos sectores de la economía.

El presidente salvadoreño se ha dirigido al país a través de las cadenas de radio y televisión del país para advertir a la población de que en caso de que la cuarentena no sea acatada, el Gobierno tendrá que endurecer las medidas de restricción de movimientos.

En su intervención televisada ha mostrado imágenes de ciudadanos salvadoreños haciendo vida normal en la vía pública y ha cuestionado la actitud de muchos de ellos, a los que ha criticado por "tomarse fotos", "dormir en la calle", "comprarse chancletas", "lavar el carro" o "estar de charleta con los amigos", "comprando ropa, ¿alguien necesita comprar ropa? ¿Para qué? ¿Para que le vean la ropa nueva en tiempos de pandemia?", se ha preguntado.

"No es un reproche a su trabajo y a la gente que trabaja honrado. Al contrario, un aplauso para ellos, pero están llevando la muerte a casa", ha dicho.

"Necesitamos bajar la curva y los contagios. Si no le interesa su salud, hágalo por la salud de los demás y si eso tampoco le importa, hágalo por su economía, porque si no, no vamos abrir los negocios", ha advertido.

"Sólo vamos a salir de esta con solidaridad y trabajando en equipo. Si hubo desavenencias políticas eso ahora no debería importar", ha dicho Bukele, quien ha alertado a la población de que, en caso de seguir violando la cuarentena, El Salvador vivirá los colapsos de otros países de América Latina.

Bukele ha pedido a todas las fuerzas políticas hacer frente común contra la pandemia, ya que "es tiempo de poner en pausa todos los pleitos políticos y enfocarse "única y exclusivamente en sacar adelante" el país.

Las autoridades de Salud salvadoreñas han confirmado en su último parte 587 casos de Covid-19 y 14 fallecidos, tras el último confirmado el día anterior.