Bulgaria pide a la OTAN cazas y sistemas antidrones para reforzar su defensa tras ataques a buques

Archivo - El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov. - Tomas Tkacik / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, ha pedido este viernes a la OTAN cazas, sistemas de defensa aérea y sistemas antidrones para hacer frente a la amenaza de ataques contra buques en el mar Negro a medida que busca aumentar su cooperación con el resto de países de la Unión Europea.

En una rueda de prensa, Stoyanov ha señalado que los ataques en el mar Negro se se están intensificando día a día, lo que pone de manifiesto "la importancia de modernizar las Fuerzas Armadas de Bulgaria y ampliar sus capacidades defensivas", según ha recogido la agencia de noticias BGNES.

"Hemos solicitado aviación, sistemas de misiles tierra-aire, sistemas antidrones y patrullas aéreas; en esencia, todo el abanico de recursos disponibles", ha explicado, antes de afirmar que las solicitudes tienen como objetivo mostrar una "fuerte presencia" en la región afectada.

No obstante, ha alertado de que aún se desconoce qué ayuda podría recibir el país, que "cuenta con necesidades similares a las de los países bálticos. "Espero una respuesta rápida y un refuerzo de nuestras capacidades", ha sostenido, al tiempo que ha destacado la necesidad de poner en marcha un "plan de acción común".

Stoyanov ha manifestado que "no se puede garantizar la seguridad absoluta en el mar Negro, ni siquiera con las fuerzas y el equipamiento aliados desplegados en la región" y ha señalado que "tanto Rusia como Ucrania cuentan con tecnología avanzada y siguen sufriendo ataques con drones y misiles".

"La seguridad al 100% es imposible. Bulgaria está utilizando sus fuerzas y equipos disponibles de vigilancia", ha continuado el ministro, que busca "reducir los riesgo al máximo, tal y como ha asegurado.

Sobre la posible autoría de los ataques que vienen registrándose contra buques en el mar Negro, ha hecho hincapié en que "la falta de una atribución definitiva de cualquier ataque específico no puede servir de justificación para la inacción o la falta de preparación".