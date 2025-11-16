Buques chinos patrullan aguas de las Islas Senkaku, administradas por Japón, en un ejercicio defendido como "legítimo"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una flotilla de la Guardia Costera china (GCC) ha entrado este domingo en las aguas que rodean las islas Senkaku --administradas por Japón-- en una operación que Pekín ha descrito como una patrulla en cumplimiento de sus derechos y realizada de acuerdo con el Derecho Internacional.

Así lo ha comunicado el cuerpo marítimo en un comunicado recogido por el diario 'Global Times' en el que reivindica como propias las aguas territoriales en torno al citado archipiélago, al que China hace referencia con el nombre de islas Diaoyu.

En su nota oficial, la institución ha defendido este ejercicio como una acción destinada a la protección de derechos y ha reiterado que se ha realizado respetando las normas internacionales y la legislación vigente.

La GCC ha subrayado además que estas operaciones de vigilancia forman parte de su actividad habitual y persiguen el objetivo de blindar lo que considera derechos legítimos.

Tanto China como Japón han mantenido durante años un pulso diplomático por la soberanía de este grupo de islas deshabitadas que se sitúa en el mar de China Oriental y cuya administración recae desde 1972 en Tokio, que las denomina Senkaku. Pekín, por su parte, sostiene que continuará desplegando sus patrullas en la zona para defender sus reclamaciones históricas.

Si bien el comunicado chino no hace alusión a interacción alguna con embarcaciones japonesas durante el trayecto, con este nuevo episodio, la tensión territorial en torno a las islas Diaoyu/Senkaku vuelve a ponerse de manifiesto, en un contexto en el que ambos países han protagonizado numerosos desencuentros marítimos en los últimos años.