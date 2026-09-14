Burnham cancela su agenda de hoy y mañana por el fallecimiento de su padre

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham. - Ian Davidson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha cancelado este lunes todos los actos previstos en su agenda tras la muerte de su padre, Roy, quien sufría de alzhéimer en un estado avanzado, ha informado la oficina del primer ministro.

Según recoge la cadena Sky News, Roy Burnham ha muerto aquejado de dicha enfermedad cerebral, por la que se encontraba en una residencia.

El primer ministro británico ha cancelado la actividad prevista para hoy y mañana, por lo que como primera medida se ha pospuesto un encuentro que iba a mantener con líderes empresariales.

El líder laborista se refirió a la situación de su padre en una entrevista antes de llegar a Downing Street, en la que admitió que no era consciente de que asumiría como primer ministro debido a su enfermedad.