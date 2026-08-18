Cabello acusa a sectores de la oposición venezolana de querer "implosionar" las conversaciones

Archivo - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, asiste a una rueda de prensa en Caracas. - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha acusado a sectores de la oposición venezolana que no participan en el diálogo con las autoridades de querer "implosionar" las negociaciones centradas en la transición democrática y que tienen como telón de fondo la reconstrucción del país tras los fuertes terremotos de junio.

En rueda de prensa, Cabello ha trasladado que la primera jornada de negociaciones ha concluido con "los resultados esperados" y ha denunciado que hay actores políticos que "andan chillando" tras quedar fuera de los encuentros.

De todos modos ha incidido en que seguirán en marcha los canales de negociación. "La propuesta pone énfasis en los temas fundamentales: el tema de la atención de los afectados por los terremotos y la recuperación de nuestro oro", ha indicado, reiterando la voluntad de Caracas de negociar.

"Si alguien ha hecho llamado a diálogo ha sido el Gobierno nacional, históricamente", ha indicado, tras repasar anteriores procesos de negociación política, procesos que acabaron encallando sin producir resultados concretos para superar la crisis política en que arrastra Venezuela desde hace una década.

Tras el primer ciclo de contactos, el Gobierno de Venezuela y el Parlamento opositor constituido en 2015 acordaron iniciar un "proceso" en favor de la "transformación" del sistema judicial del país, así como promover la recuperación de "activos de reserva internacional" depositados en el Banco de Inglaterra.

La delegación del Ejecutivo está liderada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras que la de la Asamblea Nacional de 2015, la encabeza Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor.

Con relación al cronograma de ejecución de los acuerdos, Rodríguez y Figuera han firmado que comenzará este mes de agosto "con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso".

Una vez acabada la primera ronda de contactos, Figuera ha insistido en que el camino hacia la transición democrática debe ir acompañada de la liberación de presos políticos. "Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de Derechos Humanos que siguen el proceso", ha reclamado.

"Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para que se den las liberaciones. Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena", ha demandado en recientes mensajes en redes sociales.

Por su lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el puesto desde que Nicolás Maduro fue detenido por Estados Unidos en una operación militar en enero, ha celebrado este "primer paso" en el proceso de diálogo señalando que puede "contribuir a construir un camino para la mejor convivencia democrática" entre los distintos sectores políticos venezolanos.