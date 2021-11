La campaña electoral de las legislativas argentinas cierra con actos en Buenos Aires

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral para las elecciones legislativas de Argentina culmina este jueves con sendos actos en la provincia de Buenos Aires de los principales partidos, el oficialista Frente de Todos y el opositor Juntos por el Cambio, que se medirán en los comicios del próximo domingo 14 de noviembre en una cita que se perfila como una especie de referéndum sobre los primeros años de gestión de Alberto Fernández.

Precisamente será Fernández quien, en un evento en el Parque Néstor Kirchner, en la localidad de Merlo, encabezará el acto de cierre de campaña del Frente de Todos. Desde la derrota en las pasadas elecciones primarias --PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)--, Fernández se ha involucrado especialmente en la campaña, con numerosos encuentros con ciudadanos en la provincia bonaerense, el principal distrito electoral del país.

No obstante, "no será un cierre nacional", han apuntado desde su entorno, ya que a lo largo del país tendrán lugar diferentes actos con los candidatos oficialistas, informa Télam. Por el momento no se ha confirmado la participación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, otro de los pesos pesados de la formación, debido a una operación a la que recientemente se ha sometido.

En el caso de Juntos por el Cambio, los candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli y Facundo Manes cerrarán la campaña en un acto en la ciudad de La Plata, para posteriormente trasladarse a Mar de Plata.

El próximo domingo están en juego 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, cámara baja del Congreso, así como 24 escaños del Senado por las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

El pasado mes de septiembre se celebraron las primarias de las que salieron los candidatos que el domingo se verán las caras el domingo en una jornada en que el oficialismo sufrió un batacazo, tras convencer al 29,5 por ciento del electorado frente al 40,6 por ciento que logró Juntos por el Cambio.

Los resultados de las primarias anticiparon que el Frente de Todos obtendría su golpe más duro con la pérdida de la mayoría absoluta en el Senado, algo que dificultaría el resto de mandato de Fernández.