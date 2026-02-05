Chaves nombra de nuevo ministra de la Presidencia a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica. - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha nombrado nuevamente ministra de la Presidencia a Laura Fernández, cargo que había ostentado antes de tener que renunciar a él para presentarse a las elecciones que se celebraron este domingo, y a tres meses de que asuma como jefa de Estado electa.

"Qué mejor muestra de que estamos comprometidos en trabajar juntos en una transición sin baches, sin costuras, sin huecos", ha afirmado Chaves, quien ha justificado su decisión alegando la "dificultad enorme" que su antecesor, Carlos Alvarado, puso en todo momento para entorpecer el traspado de poder.

"Doña Laura va a ser la coordinadora de gabinete, va a poder empezar a priorizar conmigo los programas que están en ejecución", ha añadido. Fernández, por su parte, ha señalado que siente "una inmensa alegría de volver" y seguir trabajando junto a un Chaves, que todo apunta a que podría ocupar ese cargo durante el nuevo mandato.

Ya durante la campaña, la presidenta electa dejó constancia de que le gustaría contar con Chaves en su gabinete. "Haré todo lo posible para que don Rodrigo integre el próximo gobierno como ministro de la Presidencia", llegó a decir.

Con respecto a esta invitación, Chaves ha señalado durante el acto que aún no puede confirmar si formará parte del nuevo gabinete hasta que analice con Fernández bajo qué términos y condiciones asumiría un cargo, que se ocupa de articular la agenda del gobierno y el apoyo administrativo y político al jefe del Estado.

Chaves ha valorado cómo "una opción interesantísima" la posibilidad de ejercer como nuevo ministro de la Presidencia y ha afirmado que ejercer como "subalterno" no le produce "ni alergia ni una reacción anafiláctica"

"Ella fue mi subalterna y yo ahora sería el subalterno, no tengo problema con eso", ha dicho Chaves, quien ha asegurado que a pesar de tener "jugosas ofertas" para trabajar en el extranjero, su idea es quedarse en Costa Rica "hasta el día que muera", según recoge el diario local 'La Nación'.

En caso de que se concretara la llegada de Chaves al nuevo gobierno, no solo asumiría un puesto estratégico --ya que se encargaría de articular las reformas impulsadas durante el nuevo mandato, muchas herederas del suyo--, sino que además mantendría su inmunidad, mientras sigue investigado por corrupción.