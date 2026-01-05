China busca reforzar la relación con Irlanda a meses de que asuma la presidencia del Consejo de la UE

El presidente chino, Xi Jinping, junto al primer ministro irlandés, Micheal Martin, en su visita a Pekín. - Europa Press/Contacto/Li Xiang

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha señalado este lunes que Pekín buscará reforzar la relación con Irlanda a meses de que el país asuma la presidencia del Consejo de la Unión Europea, con la idea puesta en profundizar "la confianza política mutua y ampliar la cooperación pragmática".

En declaraciones coincidiendo con la visita del primer ministro irlandés, Micheal Martin, el dirigente chino ha señalado la intención de dar impulso a las relaciones con el bloque europeo en su conjunto, con la vista puesta en que Dublín asume la presidencia rotatoria de la UE.

Pekín ha subrayado el apoyo de Irlanda al multilateratismo y la justicia internacional, es por ello que Xi ha pedido fortalecer la coordinación internacional entre ambos países y defender la autoridad de Naciones Unidas para hacer más justo el sistema de gobernanza global.

De fondo, el mandatario asiático insiste en que la UE y China comparten el diagnóstico de la situación internacional y deben "manejar las diferencias de manera objetiva y racional para trabajar por una cooperación de beneficio mutuo", ha informado el Ministerio de Exteriores chino.

En declaraciones previas a la reunión el primer ministro irlandés ha insistido en que además de abordar la amplia relación entre Irlanda y China, ambos dirigentes abordarían "los urgentes desafíos globales, como la paz y la seguridad, y el entorno comercial".

"Destacaré la importancia de una relación sólida entre la UE y China, así como de unas instituciones multilaterales sólidas y eficaces", ha señalado en comentarios recogidos por el diario irlandés 'Irish Times'. Se trata de la primera visita de un 'taoiseach' desde Enda Kenny en 2012.

Dublín asume en la segunda mitad de 2026 la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, un puesto no ejecutivo pero de influencia porque organiza y pilota los debates en el seno de los 27 durante seis meses.