China, dispuesta a "reforzar la cooperación" con el OIEA para impulsar el régimen de no proliferación nuclear

El director general del OIEA, Rafael Grossi, junto al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, durante una visita a Pekín. - OIEA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha trasladado este jueves al director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, su disposición a "reforzar la cooperación" entre las partes para "salvaguardar el régimen de no proliferación nuclear" y "mantener la paz en el mundo".

En una reunión entre las partes en Pekín, la capital china, Wang ha destacado que el gigante asiático prevé "seguir adhiriéndose a los principios del multilateralismo, defendiendo la autoridad y el estatus de la Carta de Naciones Unidas, además de promover un sistema de gobernanza más global, justo y equitativo", según recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "el mundo es hoy turbulento y poco estable, con algunos países saltándose las normas y reemplazando la cooperación con el acoso". "El orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial hace frente a desafíos sin precedentes; el sistema internacional sufre una crisis de confianza y el mundo se encuentra en grave peligro de volver a la ley de la jungla", ha apuntado.

Además, ha lamentado que el conflicto en Oriente Próximo se está extendiendo y sus repercusiones "se propagan rápidamente". "Atacar instalaciones nucleares tendría consecuencias incalculables y graves, y podría sumir a la población de la región en la miseria".

"Debemos impedir que la confrontación se intensifique y afecte la paz mundial y la estabilidad regional. La historia ha demostrado repetidamente que el militarismo nunca es el camino correcto. Solo un alto el fuego inmediato y la reanudación del diálogo y la negociación pueden eliminar verdaderamente las causas profundas del conflicto", ha aseverado.

Grossi, por su parte, ha afirmado que China "es una de las grandes potencias nucleares y un miembro importante del OIEA" y ha lamentado que el mundo "se enfrenta a cambio impredecibles y a una incertidumbre preocupante". "Todos los países deben trabajar juntos para abordar estos desafíos", ha lamentado.

Es por ello que ha destacado el papel del presidente chino, Xi Jinping, que ha "demostrado su firme apoyo al sistema internacional, con la ONU en su centro, y el cual es apreciado desde el OIEA". "Ha sido un honor reunirme con el ministro de Exteriores, Wang Yi", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

"Hemos mantenido un importante intercambio sobre el papel fundamental del multilateralismo y Naciones Unidas en el contexto de los desafíos globales actuales. Le agradezco el compromiso de China con la misión del OIEA y el régimen de no proliferación, y espero continuar nuestra sólida cooperación", ha remachado.