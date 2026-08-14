China insta a Japón a "acatar" el orden tras la IIGM en respuesta a la visita de Putin a las Kuriles

Archivo - El portavoz de Exteriores de China, Guo Jiakun - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha emplazado este viernes a Japón a "acatar" el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial, desupués de que el presidente ruso, Vladimir Putin, visitara este jueves una de las islas del disputado archipiélago de las Kuriles, suscitando las críticas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y la protesta ante el embajador ruso en Tokio.

"China insta a Japón a acatar el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, establecido por documentos jurídicos internacionales como la Declaración de El Cairo y la Declaración de Potsdam", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Preguntado por la polémica entre Moscú y Tokio, el portavoz de la cartera diplomática se ha limitado a recordar que el gigante asiático "siempre ha sostenido que los frutos de la victoria" en dicho conflicto deben ser "respetados y defendidos con sinceridad".

Takaichi denunció la visita de Putin a las disputadas islas, que Japón reivindica como parte "inherente" del país y pese a que se le habría instado en varias ocasiones a no hacerlo. Además, la primera ministra advirtió de que este acto provocará un aumento de la animadversión de la sociedad japonesa hacia Rusia.

Así, las autoridades niponas citaron al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdrév, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de poder transmitirle este malestar.

Rusia, por su parte, ha considerado estas declaraciones de Takaichi como "sumamente indignantes e inaceptables" y "ofensivas", en palabras de su portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, quien ha reivindicado la soberanía rusa sobre las Kuriles como algo "incuestionable".

El mandatario viajó este jueves por primera vez en persona a Iturup, una de estas cuatro islas en disputa, que Japón denomina Etorofu, como parte de una gira que le ha llevado por otros territorios de Siberia y la región de Lejano Oriente.

La visita a las islas Kuriles es un claro mensaje de Rusia acerca de su soberanía sobre el archipiélago en un momento de fuerte inestabilidad, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.