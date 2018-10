La coalición contra Estado Islámico afea que la operación en Afrin perjudica la lucha contra el grupo terrorista

Publicado 26/02/2018 21:47:47 CET

Seguirá persiguiendo al Al Baghdadi y desconoce la cifra de combatientes extranjeros retornados a Europa

BRUSELAS, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la coalición contra el Estado Islámico en Siria e Irak, el coronel estadounidense Ryan Dillon, ha denunciado este lunes que su ofensiva sobre Afrin, en el norte de Siria para expulsar a las fuerzas kurdas, está perjudicando a la lucha contra el grupo terrorista.

"Hemos dejado claro a Turquía que lo que está ocurriendo en Afrin ha tenido un impacto en la misión para derrotar al Estado Islámico", ha denunciado el militar durante una conferencia telefónica desde Bagdad en la que han participado varios medios, entre ellos Europa Press.

Dillon ha recordado que el Estado Islámico "todavía controla territorio en el medio del valle del Rio Éufrates" y ha denunciado que las actuales acciones en Afrin han "distraído" a las fuerzas kurdas, que han "desviado a combatientes del centro del valle del rio Éufrates". "Esto es preocupante para la coalición", ha avisado.

La coalición, ha explicado, ha mantenido "presencia" en Manbij "para impedir que los grupos en la zona se enfrenten el uno al otro". "Hasta ahora hemos tenido éxito", ha admitido, precisando que se han mantenido en contacto con Turquía "en esta ubicación casi a diario durante el último año y medio".

Dillon ha asegurado no disponer de "ninguna información" sobre "ningún tipo de acuerdo" potencial entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el régimen sirio para ceder a estas últimas el control de Manbij, al ser preguntado por la información publicada por Sputnik este fin de semana, asegurando que las FDS están planeando ceder su control al régimen, como hicieron en Afrin.

"Las Fuerzas Democráticas Siria han probado ser un socio fiable en la lucha contra el Estado Islámico", ha remachado, al tiempo que ha dejado claro que EEUU ha sido "claro y transparente" con Ankara sobre el tipo de armas suministradas a "los elementos kurdos de las FDS" en "cantidades limitadas" y "exclusivamente para la lucha contra el Estado Islámico" y ha insistido en que "nadie más" salvo las Fuerzas Democráticas Sirias "estaba preparadas o listas" para expulsar al Estado Islámico de la capital de su califato, Raqqa.

Al ser preguntado si en caso de que hubiera acuerdo para que las milicias kurdas se retiraran al este del valle del rio Éufrates, cree que el resto de fuerzas integradas en las FDS podría retener el control del territorio y sostener la lucha contra el Estado Islámico, Dillon ha rechazado especular al respecto.

IMPEDIRÁN NUEVOS ATAQUES COMO EL DE DEIR EZZOR

En relación al ataque contra la coalición y las Fuerzas Democráticas Sirias en Deir Ezzor el pasado 7 de febrero y la presunta muerte de varios mercenarios rusos en un bombardeo posterior estadounidense, Dillon ha asegurado que no han "determinado quien exactamente comenzó ese ataque ni los motivos de los elementos que lo iniciaron".

"Con independencia de quien haya sido, la respuesta no habría cambiado", ha zanjado, dejando claro que las acciones de la coalición en respuesta al ataque fueron "en defensa propia", al tiempo que ha asegurado que mantuvieron la comunicación con sus contrapartes rusos "durante todo este ataque". "Impediremos que cualquier ataque de este tipo vuelva a ocurrir", ha zanjado.

Dillon también ha recalcado que la coalición no está operando "por ahora" en Idlib, uno de los últimos bastiones del Estado Islámico en Siria tras la caída de Raqqa. "Esto es una decisión que compete a los Gobiernos que aportan las fuerzas militares a la coalición", ha explicado.

El portavoz de la operación 'Inherent Resolve' ha explicado que los ataques aéreos de la coalición se han reducido "significativamente" desde los 1.500 en septiembre en Irak y Siria a "por debajo de los 300", "la mayoría" en Siria y "algunos" en Irak, a raíz de las pérdidas territoriales del Estado Islámico.

SEGUIRÁN PERSIGUIENDO A AL BAGHDADI Y DESCONOCEN COMBATIENTES RETORNADOS

Eso sí, ha dejado claro que seguirán "persiguiendo" al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi, al que las autoridades iraquíes dan por vivo aunque estaría malherido y "cualquier individuo de alto valor" para el grupo terrorista.

"Sin ninguna prueba concreta que diga al 100 por cien que está muerto, asumiremos que sigue vivo. Continuaremos persiguiéndole y solo sólo a Al Baghdadi, sino a cualquier individuo de alto valor que forme parte de la organización del Estado Islámico", ha asegurado, tras asegurar que en los últimos dos años han eliminado a "cerca de 200" milicianos del Estado Islámico de "alto valor".

Dillon ha admitido que no conocen la cifra de combatientes extranjeros retornados a Europa. "Es una cifra que no conocemos. Pero nuestra intención es no permitir que combatientes del Estado Islámico abandonen Irak y Siria", ha concluido, al tiempo que ha recordado que las FDS han capturado a "cientos" de ellos.