Colombia anuncia una operación antiterrorista en Cali tras la oleada de atentados en el país

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la 'Operación Sultana', una estrategia antiterrorista diseñada para la ciudad de Cali que sufrió este jueves un atentado contra una base militar con ocho muertos y cerca de 80 heridos, en el peor ataque en la capital de Valle del Cauca desde 2019.

"Para neutralizar esta amenaza criminal, terrorista, la clave es anticiparnos a ella. De allí, sale un plan integral aún más robusto, que ya viene en camino, que ya venía ejecutándose, como lo he mencionado, con esas cinco operaciones, pero que se le agrega una más, la 'Operación Sultana', que está enfocada a proteger esta hermosa región del terrorismo, del crimen", ha indicado el responsable de Defensa en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades han detallado que reforzarán las operaciones de búsqueda de criminales con más capacidades tecnológicas y de inteligencia y han informado de cuantiosas recompensas por información que permita capturar a los cabecillas del atentado de Cali, entre ellas una recompensa de 3.284 millones de pesos colombianos (unos 700.000 euros) para la captura de alias 'Marlon' integrado en la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, a quien el Gobierno colombiano achaca la autoría.

Asimismo, Sánchez ha instado a los medios de comunicación a que comiencen una "campaña contra el terrorismo" con el objetivo de animar a los ciudadanos a dar información a través de redes sociales y números de teléfono habilitados para ello.

"Es importante que la comunidad nos comunique, y esa es una de las primeras líneas que reforzamos con este plan integral, que tendrá un seguimiento muy detallado cada semana o cada 15 días, ya sea a nivel regional o a nivel nacional", ha sostenido el político colombiano.

El Ejecutivo liderado por el presidente, Gustavo Petro, también mejorará la capacidad de defensa contra ataques perpetrados con vehículos no tripulados.

En las últimos días, Colombia ha sufrido varios atentados de gran magnitud. Además del ocurrido en Cali, un helicóptero militar fue derribado este jueves en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, dejando un balance de trece policías muertos.

En el marco de la lucha antiterrorista, las autoridades colombianas han informado este viernes de la detención del hermano del líder de la disidencia de las extintas FARC, alias 'Iván Mordisco', al que se acusa de desempeñar funciones como jefe de finanzas y logística en actividades de narcotráfico de la disidencia.