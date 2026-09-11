Los combates en el oeste de Yemen por la ofensiva de los hutíes cerca del mar Rojo dejan 46.000 desplazados

Archivo - Un miembro de las fuerzas de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha indicado este viernes que al menos 46.000 personas se han visto desplazadas a causa de los combates desatados a raíz de la ofensiva lanzada la semana pasada por los hutíes en zonas del oeste de Yemen cercanos a la costa del mar Rojo, donde han logrado importantes avances durante los últimos días.

"Las familias se ven obligadas a huir por segunda o tercera vez en este conflicto, sin apenas nada", ha señalado la directora general de la OIM, Amy Pope, que ha alertado de que "a medida que se extienden los combates, resulta más difícil hacer llegar asistencia vital a las personas".

"Necesitamos urgentemente un acceso seguro y sin trabas. Todas las partes deben proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, así como salvaguardar los suministros, vehículos e instalaciones de los que dependemos para prestar ayuda", ha apuntado, en medio de advertencias del OIM sobre el continuo aumento de la cifra de desplazados.

Los datos del organismo abarcan la situación en las provincias de Oeste y Taiz, si bien en las últimas horas se han registrado nuevos movimientos de población desde la ciudad de Moca, tomada el jueves por los hutíes, y sus alrededores, donde las hostilidades siguen activas.

Los rebeldes lanzaron una ofensiva la semana pasada en la zona, tras lo que las fuerzas internacionales lideradas por Arabia Saudí ejecutaron bombardeos para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.