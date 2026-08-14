La Comisión Electoral de Zambia suspende el recuento de votos de las elecciones por la violencia

Centro de votación electoral en Zambia - Europa Press/Contacto/Martin Mbangweta

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral de Zambia ha informado este viernes de que ha suspendido el recuento de votos de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en la víspera durante al menos 24 horas debido a episodios de "violencia" en distintos puntos del país.

"En vista de la situación de seguridad y las continuas amenazas de violencia, la Comisión ha suspendido con efecto inmediato el recuento y anuncio de resultados en todo el país, de conformidad con el artículo 67.3 de la Ley de Proceso Electoral 35 de 2016", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

El organismo electoral ha "tomado nota" de los episodios de violencia registrados en algunos distritos. "La violencia está dirigida contra el personal electoral y, en algunos casos, ha provocado el robo de papeletas marcadas en las urnas", ha indicado, agregando que volverá a valorar la situación en 24 horas.

El principal candidato de la oposición, Brian Mundubile --quien lidera el Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP, en inglés)-- ha reclamado en redes sociales este viernes su victoria, según "la información transmitida desde los centros de votación en todo el país". Poco antes, había denunciado "alteraciones" en el conteo de votos.

No obstante, el presidente en funciones, Hakainde Hichilema, y principal rival de Mundubile en los comicios, ha instado a mantener la calma en el marco de unas elecciones en las que aspira a revalidar un nuevo mandato de cinco años.

"Seguimos recibiendo resultados alentadores e informaciones sobre la paz, unidad y solidaridad en todo el país a medida que se contabilizan los votos. Hay mucho que agradecer en este momento. Mantengamos la calma, la paciencia y el espíritu patriótico mientras aguardamos el resultado oficial por parte de los responsables de gestionar la votación", ha indicado en redes sociales.

El presidente, líder del gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), se enfrenta, además de a Mundubile --quien fuera ministro durante el mandato del presidente Edgar Lungu (2015-2021)-- a otros doce candidatos opositores, si bien el actual mandatario lidera las encuestas.

Lungu, que encabezaba el Frente Patriótico (PF), fue anunciado como candidato presidencial, pero fue declarado inelegible para presentarse en diciembre de 2024 por haber estado un año más al frente de la Presidencia debido a la muerte de Michael Sata. El mandatario, que perdió las elecciones de agosto de 2021 frente a Hichilema, murió en junio de 2025.