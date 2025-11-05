Condenado en Alemania a cadena perpetua un enfermero por matar a diez pacientes

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Roberto Pfeil/dpa - Archivo

AQUISGRÁN (ALEMANIA), 5 (DPA/EP)

Un tribunal de Alemania ha condenado este miércoles a cadena perpetua a un enfermero hallado culpable de matar a una decena de pacientes que se encontraban gravemente enfermos y recibiendo cuidados paliativos con el objetivo de "reducir la carga de trabajo" que tenía durante las guardias.

La corte de la ciudad de Aquisgrán, situada en el oeste del país, ha dictaminado que debido a la gravedad de los delitos cometidos, no podrá optar a la libertad condicional tras cumplir la pena mínima de quince años.

Aunque la Justicia establece que al menos diez personas murieron a causa de estos actos, se desconoce el número total de víctimas a manos del trabajador sanitario, de 44 años.

Según la Fiscalía, al menos 13 personas murieron después de que el hombre les administrara sedantes, a veces en combinación con analgésicos, mientras trabajaba en una clínica entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

Sin embargo, ha asegurado que su objetivo al suministrar la medicación no era acabar con la vida de ninguno de sus paciente, por lo que el equipo de la defensa ha pedido que sea absuelto.

Por su parte, los fiscales siguen examinando otros casos que podrían estar vinculados y no descartan que vuelvan a presentarse más cargos en su contra.