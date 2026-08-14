Condenado a más de 21 años de cárcel uno de los nueve acusados por el asesinato del senador Miguel Uribe

Archivo - Una persona ondea una bandera de Colombia con el rostro del difunto senador Miguel Uribe Turbay, en Bogotá - Europa Press/Contacto/Jorge Londono - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Colombia ha condenado este viernes a más de 21 años de cárcel a Harold Daniel Barragán por su implicación en el asesinato del excandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, hace poco más de un año en un acto en la capital, Bogotá, un hecho que conmocionó al país latinoamericano.

Un juez penal especializado de Bogotá ha dictaminado 21 años y cuatro meses de prisión para Barragán, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, por el que aceptó los delitos de "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado".

De acuerdo a la acusación, Barragán "participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado" mediante "cuatro videollamadas", informa Caracol Radio y otros medios locales.

Además, al procesado "se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias 'Chipi', a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades".

"Quedó en evidencia que este hombre hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas", considera la Fiscalía.

Además de Barragán, han sido condenados con penas superiores a los 21 años de cárcel otras tres personas: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, si bien son nueve el total de acusados por la muerte de Uribe.

El asesinato del senador el 11 de agosto de 2025 a manos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 90, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros.