El Consejo de Seguridad sanciona a algunos de los principales actores del conflicto en RDC

Archivo - Rebeldes del M23 patrullan las calles de Goma - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sancionado a algunos de los protagonistas más destacados de los conflictos varios que azotan el norte y el noreste de República Democrática del Congo, especialmente al que enfrenta a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) contra el Ejército congoleño en el este del país, a las operaciones de milicias presuntamente financiadas por las autoridades congoleñas contra la vecina Ruanda, y a los atentados de las yihadistas Fuerzas Democráticas Aliadas.

Por encima de todos destaca Corneille Nangaa, el líder de la Alianza del Río Congo, el brazo político del M23, en medio de un enquistamiento del conflicto y de la parálisis total de los esfuerzos de mediación internacional.

El M23, un grupo que dice defender los intereses de los tutsis congoleños, protagonizó el año pasado una ofensiva que le llevó a asumir el control de las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. El número de muertos y heridos en este conflicto es incontable y los éxodos de población, constantes. Junto a Nangaa ha sido sancionado el jefe de Inteligencia del M23, John Imani Nzenze.

Vinculado a estas hostilidades está otro sancionado, Sebastien Uwimbabazi, el líder de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), milicias presuntamente financiadas por el Gobierno congoleño para desestabilizar el país vecino. Cabe recordar que las autoridades congoleñas han acusado a Ruanda, a su vez, de financiar al M23. Ambos países han desmentido las respectivas acusaciones. Uno de los principales comandantes de su brazo armado, las Fuerzas Combatientes Abacunguzi o FOCA, Gustave Kubwayo, también ha sido sancionado.

Por la parte que corresponde a las Fuerzas Democráticas Aliadas, el Consejo de Seguridad ha sancionado al "comandante, médico y jefe de logística externa" de la organización, Mohamed Lumisa, encargado de planificar, promulgar y respaldar la campaña de terror emprendida desde hace años por las ADF, especialmente en la provincia de Ituri.

El último individuo sancionado es Charles Sematama, el líder de otras milicias aliadas del M23, los Twirwaneho, grupos de "autodefensa" de tutsis congoleños.

En lo que se refiere al apartado de sanciones a entidades, el Consejo de Seguridad apunta, en general, tanto a la Alianza del Río Congo como a los Twirwaneho, según el comunicado publicado a última hora del pasado viernes y que declara, como en otras ocasiones, la imposición de restricciones de viaje y congelación de activos tanto a las personas como a las organizaciones mencionadas.