Los conservadores alemanes eligen a su nuevo líder en el Parlamento tras la salida de Jens Spahn

Archivo - Jens Spahn, antiguo líder del bloque conservador en el Parlamento alemán. - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt - Archivo

Merz trata de poner fin a la polémica desatada después de que saliera a la luz que había recurrido a la gestación subrogada en EEUU

BERLÍN, 22 Jul. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha elegido este miércoles como nuevo jefe del grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) a Thorsten Frei, en sustitución de Jens Spahn, en un intento por poner fin lo antes posible a la polémica desatada después de que saliera a la luz que el hasta ahora líder del bloque conservador alemán en el Bundestag había recurrido a la gestación subrogada en Estados Unidos para tener un hijo con su marido, una práctica que es ilegal en Alemania.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que la alianza que conforman la CDU y la bávara Unión Social Cristiana (CSU) han confirmado la elección de Frei, que ocupaba el puesto de jefe de Gabinete en Berlín y pasará ahora a encabezar la bancada conservadora en el Bundestag.

La elección ha sido pactada por Merz y el líder de la CSU, Markus Soder, tras una serie de consultas entre ambos partidos, si bien el nombramiento de Frei debe aún ser aprobado mediante una votación por parte del grupo parlamentario que está previsto que tenga lugar la próxima semana.

Aún no está claro si la reorganización también dará lugar a cambios más amplios dentro del gabinete de Merz, que gobierna en coalición con los socialdemócratas. Frei se desempeñó como jefe de la Cancillería desde que Merz asumió el cargo en mayo de 2025, donde su papel era coordinar el trabajo de los diferentes Ministerios y servir de asesor al canciller.

Esta medida, no obstante, devolvería a Frei a la primera línea política. Durante la legislatura anterior, el político de la CDU, de 52 años, fue secretario parlamentario del bloque CDU/CSU bajo el liderazgo de Merz, entonces jefe de la oposición.

La polémica estalló después de que Spahn y su marido anunciaran la semana pasada que se habían convertido en padres tras recurrir a la gestación subrogada en Estados Unidos, eludiendo así la prohibición vigente en Alemania, que el propio Spahn había respaldado como parte de la CDU.

Esto provocó la indignación de muchos miembros y socios del partido y provocó la dimisión del exministro de Sanidad, que durante su etapa al frente del Ministerio no relajó la política de gestación subrogada y que en 2015 se había pronunciado en contra de esta práctica.