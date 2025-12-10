Corea del Sur protesta ante China y Rusia por la entrada de aviones en su zona de identificación de defensa aérea

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa surcoreano ha presentado este miércoles una nota de protesta ante los agregados militares de China y Rusia en Seúl, la capital surcoreana, un día después de que aviones chinos y rusos entraran en la Zona de Identificación de Defensa Aérea sobre aguas situadas al este y sur del país.

El director general de la oficina política del Ministerio, Lee Kwang Suk, ha indicado que se ha enviado una "fuerte protestas" por la entrada de los casi una decena de aeronaves de estos dos países, que "podría haber provocado un accidente", según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

"Nuestro Ejército ha activado una respuesta ante esta situación siguiendo la normativa internacional al respecto", ha apuntado, aunque los aviones no violaron el espacio aéreo de Corea del Sur, tal y como han indicado las Fuerzas Armadas.

Por su parte, las autoridades chinas han destacado las labores de "patrullaje aéreo" realizadas de forma conjunta con Rusia para "mantener la paz", unas maniobras a las que los dos países hacen alusión como "maniobras militares" que forman parte de su "plan de cooperación".

"Esto muestra la determinación y la capacidad de los dos países para responder conjuntamente a los desafíos de seguridad regional y mantener la paz y la estabilidad", ha apuntado un portavoz del Ministerio de Defensa chino.

El martes, el Ejército de Corea del Sur informó del despliegue de varios cazas tras detectar la presencia de los aviones rusos y chinos. Esto hizo saltar las alarmas de la Fuerza Aérea.

Estas zonas de identificación de defensa aérea, declaradas de forma unilateral, no están definidas por un tratado internacional y son parte de los esfuerzos de algunos países por identificar y localizar aparatos de otros países bajo argumentos de seguridad nacional.

Corea del Sur y otros países del mundo han anunciado la existencia de estas zonas cubriendo partes de su espacio aéreo o incluso más allá, sin que se generen obligaciones internacionales para los países cuyos aparatos las sobrevuelen, más allá de posibles tensiones por la falta de notificación previa, como pide Seúl.