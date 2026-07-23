Costa y Von der Leyen aplauden el acuerdo de nuevas sanciones para debilitar la economía rusa

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE del pasado junio. - Malin Wunderlich/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han aplaudido el acuerdo este jueves de los Veintisiete para adoptar una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la guerra de invasión de Ucrania; un paquete de medidas centrado en elevar la presión económica sobre el Kremlin afectando a sectores como el financiero, el energético y el comercio para golpear aquellos de "mayor impacto" en las cuentas de Moscú.

"Otro paso decisivo para intensificar la presión sobre Rusia", ha destacado el presidente del Consejo Europeo, en un mensaje compartido en sus redes sociales con el que ha querido poner en valor que el apoyo de la Unión "a Ucrania y a una paz justa y duradera sigue siendo inquebrantable".

La última ronda de sanciones apunta a los sectores "de mayor impacto" para la economía rusa, según ha subrayado Costa, en referencia a la energía, los servicios financieros, las criptomonedas y el comercio.

La jefa del Ejecutivo comunitario, por su parte, también ha elegido las redes sociales para celebrar la adopción del paquete vigésimo primero de sanciones e incidir en que servirán para "continuar debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia".

Así, ha detallado que se han incluido 32 bancos rusos más a la lista de entidades a las que se impone una prohibición de transacciones, además de sancionar también empresas de criptomonedas y plataformas de comercio de petróleo y congelar el ajuste del tope de precios del petróleo durante un año, "para que la maquinaria bélica rusa no se beneficie de los 'shocks' del mercado".

"Por primera vez, dirigimos nuestras acciones contra buques que asisten a la flota sombra de Rusia. Y hemos dado un paso importante hacia la prohibición formal de la entrada de combatientes rusos en la UE", ha concluido la conservadora alemana.