Crónica R.Unido.-Miliband rebate las encuestas al juzgar a los tories "vencibles" pero elude invocar un futuro con Brown

Actualizado 22/09/2008 21:33:17 CET

El Laborismo espera la intervención del líder con promesas de estabilizar el mercado financiero y apelaciones de unidad para aplacar disonancias

LONDRES, 22 Sep. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -

El titular de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, dedicó hoy su intervención en el Congreso laborista a insuflar ánimos a un partido al que todas las encuestas abocan a la oposición, si bien pese a censurar "derrotismos" y subrayar que los conservadores son "vencibles", evitó encumbrar al primer ministro, Gordon Brown, como el hombre adecuado para conducirlos al cuarto mandato en las generales, previstas para mayo de 2010.

En su discurso ante los miles de delegados que desde el sábado se concentran en Manchester en un ambiente de tensión por el abierto cuestionamiento del líder y las sombrías perspectivas electorales, Miliband dirigió sus esfuerzos a lanzar un mensaje positivo acerca del "privilegio" que supone llevar las riendas del país y advertir de que "no es momento de retroceder" con políticas como las prometidas por los 'tories' en caso de hacerse con el poder.

Así, pese a que los sondeos sitúan a David Cameron como próximo inquilino del número 10 de Downing Street, el político laborista más mentado en el debate sobre la sucesión de Brown insistió en que el Partido Conservador es "vencible" e invitó a los asistentes a "decirlo con convicción".

Sin embargo, su apelación encontró la hostilidad entre uno de los sectores con mayor poder en la formación, los sindicatos, en línea con la desconfianza que profesan hacia Miliband y que este mediodía dejaron patente una vez más con su negativa a aplaudir una sola de las proclamas reivindicadas desde la tribuna por el titular de Exteriores.

El discurso de hoy del responsable de la tormenta política del pasado verano por el artículo del diario 'The Guardian' en el que reclamaba "cambios radicales" en el Laborismo sin hacer una sola mención a Gordon Brown retomó la apuesta por reforzar el "liderazgo" al frente de la formación y, de nuevo, sin invocar para la tarea al actual mandatario.

ESPERANZAS FRENTE A FATALISMO

Así, las únicas referencias que dedicó a su jefe se basaron en un reconocimiento a su contribución pasada, especialmente en los cambios operados en la percepción sobre el desarrollo internacional. "Transformaste ese debate político y has sido una inspiración estos once años", declaró directamente al dirigente escocés, que sin embargo vio cómo en el apartado de las "esperanzas frente al fatalismo", Miliband no incluyó su nombre.

El ministro de Exteriores mantiene un doble papel como defensor de Brown, pero sin descartarse para una virtual sucesión, una posición que los analistas interpretan como la prueba de su interés por hacerse con el liderazgo laborista, pero no en la actual coyuntura, en la que cualquier movimiento en falso se consideraría una traición que podría sentenciar sus aspiraciones, especialmente en un contexto en el que la principal preocupación de los británicos se centra en la economía.

Por ello, confirió a su discurso un tono optimista libre de personalismos y con notables ataques a los conservadores, en cumplimiento con la estrategia diseñada para recuperar la popularidad del partido mediante una campaña de desgaste de la oposición. Así, censuró incoherencias en el discurso sobre el ámbito internacional de Cameron y declaró que, con él al frente, Reino Unido volvería a ser ignorada en el mundo como lo fue bajo la anterior Administración conservadora.

CONTRA LOS FATALISMOS

En consecuencia, abogó por evitar los "fatalismos" que detectó en el partido 15 meses después de culminar el relevo tras la década de Tony Blair y declaró "odiar" tanto el "derrotismo" sobre las posibilidades de su país, como sobre las del partido. "Tenemos la oportunidad de cambiar el Gobierno juntos y probar que los fatalistas estaban equivocados", concluyó, antes de dirigirse directamente a estrechar la mano de Brown para escuchar junto a él la ovación que recibió con su intervención.

En este sentido, ante el debate precipitado en las últimas semanas con los hasta 13 diputados que piden un cambio en la dirección y los ceses que esta demanda ya ha propiciado, el Laborismo espera la intervención del líder de mañana a las 14.00 horas (una más en España) como la primera de las definitivas pruebas que deberá encarar en un virtual ultimátum basado en el binomio mejorar o renunciar.

Así, dada la seriedad que está adquiriendo la crisis económica, el partido ha sofocado la revuelta a la espera de circunstancias en las que los británicos no puedan culparlo de centrarse en diatribas internas mientras los bolsillos de los ciudadanos sufren la creciente presión de los precios y el país se dirige a una recesión.

INTERVENCIÓN ECONÓMICA

En este sentido, otra de las comparecencias destacadas de esta tercera jornada del cónclave fue la del ministro de Hacienda, Alistair Darling, quien prometió medidas para atacar la debilidad de los mercados financieros y tranquilizó a los hogares al asegurar que no elevará impuestos ante los "tiempos muy inciertos" que admitió tiene ante sí la economía británica.

No obstante, aprovechó para garantizar que el Laborismo trasladaría "estabilidad" al actual período de turbulencias y pondría coto a la escalada de una crisis en la que advirtió de que "habrá sacudidas". Para ello, diagnosticó como "primera prioridad estabilizar el sistema bancario", puesto que, de no hacerse, "la economía mundial en su conjunto estaría en riesgo".

En este sentido, uno de los apartados más aplaudidos fue el referido a las "gigantescas primas" otorgadas en el sector financiero, responsables de "distorsionar las decisiones que se toman" y que, en consecuencia, "habrá que revisar". "Los bonos deberían incentivar las decisiones a largo plazo, no las temerarias a corto plazo", declaró, en el sentio de que aunque "los bancos siempre asumirán riesgos, eso está bien, hay que endurecer el sistema de manera que funcione".