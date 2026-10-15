Cuba denuncia "presiones" de EEUU a otros países para influir en la votación de la ONU sobre el bloqueo

Archivo - El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. - Irene Perez/TheNEWS2 via ZUMA Wi / DPA - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciado que el secretario de Estado de Estados Unido, Marco Rubio, ha estado ejerciendo "presión" sobre varios países para influir en la votación prevista para finales de octubre en la Asamblea General de la ONU sobre el bloqueo estadounidense de la isla.

"El secretario de Estado de Estados Unidos, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de ONU", ha afirmado Rodríguez en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha asegurado que "a través de sus mentiras repetidas y nuevas acciones, intenta silenciar el acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano y convertir al resto de la comunidad internacional en cómplice de este acto bárbaro".

La Asamblea General de la ONU tiene previsto analizar y someter a votación el próximo 29 de septiembre una resolución que exige el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

El pasado mes de septiembre, el ministro presentó un informe con los daños económicos derivados del bloqueo e insistió en que el bloqueo de la entrada de combustible anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha agravado la crisis energética y golpeando gravemente sectores críticos como el productivo, transporte, salud y abasto de agua.