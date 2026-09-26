Cuba expresa su disposición a dialogar con EEUU "sin injerencia ni precondiciones"

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en la Asamblea General de la ONU - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha manifestado este sábado la disposición de su Gobierno a dialogar con Estados Unidos para intentar alcanzar una solución a las diferencias bilaterales, aunque "sin injerencia ni precondiciones".

"Siempre hemos estado y seguimos dispuestos al diálogo con el gobierno de Estados Unidos para intentar encontrar solución a las diferencias bilaterales sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni precondiciones", ha declarado Rodríguez en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que Washington y Cuba podrían llegar a un acuerdo, tras señalar que no cree que sea necesaria una acción militar.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado abiertamente que su objetivo es provocar un cambio de gobierno en Cuba y para ello ha impuesto un embargo petrolero desde comienzos de año.

El propio Trump ha afirmado este sábado que podrían llegar a un acuerdo con Cuba y que no cree necesaria una acción militar. "Queremos ayudar a Cuba. Queremos abrir Cuba a nuestra gente", ha planteado desde Washington en declaraciones a la prensa.

En respuesta, Rodríguez ha advertido de que una intervención por la fuerza de Estados Unidos provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadunidenses, así como una enorme destrucción. "Esperamos que nunca ocurra", ha apunado.

"Cuba ejercería con toda su determinación y ejercería el legítimo derecho a defenderse", ha advertido Rodríguez, que sin embargo ha señalado que su país está abierto a relaciones comerciales y de negocios con las empresas estadunidenses.