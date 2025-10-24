Declaran ante un tribunal de París dos reclusos de la prisión de La Santé por amenazas al expresidente Sarkozy

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos reclusos de la prisión de La Santé han declarado este viernes ante un tribunal de París por amenazas al expresidente Nicolas Sarkozy durante su primer día en la cárcel, donde entró el martes para cumplir cinco años por la financiación ilegal de su campaña de 2007 con fondos del gobierno libio de Muamar Gadafi.

"Lo va a pasar mal en prisión", "vamos a vengar a Gadafi, lo sabemos todo sobre Sarkozy", son las advertencias que lanzó el preso Ilies B. hacia el expresidente francés a su llegada a la cárcel. La Fiscalía le acusa de proferir amenazas repetidas, que le pueden suponer otros tres años de prisión, informa 'Le Figaro'.

Las amenazas se hicieron públicas a través de un vídeo difundido en la red social Tik Tok. Por ello, ha sido denunciado junto Ange O. por posesión y uso de un teléfono móvil, algo prohibido en su condición de reclusos. Este último también ha sido acusado de "facilitar e instigar amenazas de muerte" hacia el expresidente.

Este tipo de incidentes ha motivado al Gobierno francés a destinar dos agentes para preservar la seguridad de Sarkozy. "Es un ciudadano como cualquier otro, pero hay amenazas significativas en su contra dado su trabajo", justificó esta semana el ministro del Interior, Laurent Nuñez.