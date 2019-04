Las delegaciones de EEUU y los talibán inician nuevos contactos en Doha, según una cadena afgana

Publicado 15/04/2019 17:33:43 CET

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Estados Unidos y los talibán han iniciado este lunes una nueva ronda de contactos en la capital de Qatar, Doha, apenas unos días después de que los insurgentes anunciaran el inicio de su ofensiva de primavera en el país centroasiático.

Fuentes citadas por la cadena de televisión afgano Tolo TV han indicado que está previsto que en estos contactos aborden la citada ofensiva, una reducción de la violencia y un potencial alto el fuego.

El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha resaltado este mismo lunes a través de su cuenta en la red social Twitter que Washington "entró en las conversaciones de paz porque más guerra no es la respuesta".

"Durante las conversaciones he propuesto vías para reducir la violencia. Al negarse a trabajar con nosotros para poner fin a los asesinatos, los talibán lo están prolongando. Dejemos que el pueblo afgano juzgue si los comunicados de los talibán animando a la violencia son el camino a seguir", ha agregado.

Así, ha resaltado que "la forma más rápida de evitar víctimas es acordar un alto el fuego", antes de agregar que "el pueblo afgano merece y quiere un alto el fuego exhaustivo y que las negociaciones lleven a una paz duradera".

"Nosotros no impusimos esta guerra. Afganistán ha estado en guerra desde hace décadas, en ocasiones entre ellos. Decenas de miles de civiles inocentes han muerto. En lugar de otra temporada de combates, los afganos piden un nuevo camino adelante", ha remachado.

Por su parte, el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha dicho, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, que en la delegación de los insurgentes que participará en estos nuevos contactos habrá varias mujeres.

"Estas mujeres no tiene relaciones familiares con altos cargos de los talibán. Son afganas normales, de dentro y fuera del país, que han apoyado y sido parte de la lucha del Emirato Islámico", ha resaltado.

El último encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y los talibán tuvo lugar a mediados de marzo, cuando alcanzaron un principio de acuerdo sobre asuntos como los esfuerzos en materia antiterrorista y la retirada de las tropas norteamericanas del país.

Sin embargo, el Gobierno afgano no ha participado hasta ahora en las cinco rondas de contactos que se han celebrado hasta la fecha, debido a que los insurgentes no reconocen su autoridad. Kabul ha rechazado respaldar cualquier acuerdo si no es parte de los contactos.

El primero de los contactos directos estaba previsto para este domingo en Doha, si bien fue aplazado la semana pasada hasta el 19 de abril, en el que podría ser un paso importante para un acuerdo que ponga fin al conflicto.