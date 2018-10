Demirtas denuncia que no existe indicio alguno de que vaya a ser sometido a un juicio justo en Turquía

Publicado 15/02/2018 3:58:36 CET

El excopresidente de la formación prokurda Partido de los Trabajadores de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas, encarcelado por cargos de terrorismo, ha denunciado este miércoles que "no ha observado indicios de que vaya a tener un juicio justo".

"Hasta el momento no he tenido la menor impresión de que seré sometido a un juicio de justo. Ustedes, los jueces, no se han pronunciado hasta el momento sobre esta desgracia en términos legales", ha aseverado, según ha recogido el partido en un comunicado.

No obstante, el excopresidente del HDP, que ha sido acusado también de difundir propaganda terrorista, ha asegurado que seguirán "trabajando para lograr la democratización del país a pesar de que sean ingresados en prisión".

Los comentarios de Demirtas han tenido lugar en el marco de la segunda vista judicial realizada en la prisión de Sincan, en Ankara, la capital del país, donde se encuentra arrestado desde 4 de noviembre de 2016.

"Si hubieran publicado el mismo número de informes diciendo que Demirtas es un extraterrestre ahora mismo media Turquía estaría convencida de que lo soy", ha indicado Demirtas haciendo muestra de una serie de titulares publicados en los medios turcos sobre sí mismo.

Durante los últimos dos años, más de 3.000 miembros del HDP han sido detenidos en Turquía. Por ello, el HDP ha denunciado una criminalización de las actividades de la formación por parte de las autoridades, así como una persecución política, que se habría visto facilitada tras la reforma constitucional aprobada por referéndum el 16 de abril de 2017.

Demirtas, que ha negado los cargos que se le imputan pero podría enfrentarse a una pena de hasta 142 años en prisión de ser hallado culpable, ha acusado al presidente, Recep Tayyip Erdogan, de buscar su detención y condena.

"El presidente me llama terrorista cada día y pide abiertamente a los tribunales y al Parlamento que actúe en nuestra contra. No fue la Justicia lo que me trajo aquí, fue el propio presidente", ha aseverado, según ha indicado la agencia de noticias Reuters.