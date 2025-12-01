Denuncian cuatro casos de falsos positivos en Colombia, incluidos un discapacitado y dos menores

Archivo - Militares de Colombia (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una investigación periodística colombiana ha denunciado la existencia de al menos cuatro casos de falsos positivos, en los que los militares matan a civiles para presentarlos como miembros de la guerrilla para atribuirse éxitos militares. Entre los últimos asesinados habría al menos un discapacitado y dos chicas menores de edad.

El programa Señal Investigativa se centra en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, la región de Medellín, entre agosto y octubre de 2025, la mayoría atribuidas a la presión institucional por mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La investigación periodística recoge testimonios, documentos judiciales y denuncias de familias que apuntan a que en varios casos no hubo enfrentamiento armado y que los militares apresaron, torturaron y ejecutaron a civiles para presentados como guerrilleros.

Estas muertes se produjeron tras el fallecimiento de trece militares tras el derribo de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía, alcanzado por un dron cargado de explosivos en Amalfi en un ataque atribuido al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, grupo liderado por Alexander Mendoza, alias 'Calarcá'.

Entre los posibles falsos positivos está Esneider Flórez Manco, un joven con discapacidad intelectual del municipio de Frontino que, según la Fiscalía colombiana, fue capturado ilegalmente por militares de la Cuarta Brigada del Ejército que lo torturaron y posteriormente lo asesinaron a golpes. Varios militares están siendo procesados desde octubre y el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha condenado estas prácticas "execrables".

Otro caso es el ocurrido el 28 de septiembre en San Andrés de Cuerquia, donde efectivos de la Cuarta Brigada informaron de la captura de alias '09' o 'Dylan'. En la operación hubo tres muertes: un presunto miembro de la guerrilla y dos mujeres menores de edad presentadas como muertas en combate. Fotografías obtenidas por Señal Investigativa evidencian indicios de manipulación de la escena.

Más tarde, el 27 de octubre en Urrao, policías capturaron a Juan José Seguro, un joven consumidor de droga que fue golpeado dentro de la comisaría y luego trasladado al hospital, donde falleció. Su certificado de defunción, en poder de los periodistas, indica que murió por homicidio presuntamente cometido por los agentes que lo detuvieron.

El caso más reciente es el de Samuel Alexis Sánchez, presentado por la Policía como alias 'Mano de Tigre', supuesto experto en explosivos responsable del ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi. La Policía asegura que murió durante una operación, pero vecinos y familiares afirman que no pertenecía a ningún grupo criminal y que no hubo combate. El abogado de la familia, Santiago Uribe Betancourt, advirtió inconsistencias en el levantamiento del cuerpo y en el relato oficial.