Detectan 19 casos de alimentación forzosa para romper la huelga de hambre de inmigrantes detenidos en EEUU

Archivo - Agentes del ICE en Texas (archivo) - Europa Press/Contacto/Jonathan Chang - Archivo

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales estadounidenses han autorizado un total de 19 casos de alimentación forzosa de inmigrantes que habían iniciado huelgas de hambre para protestar por su detención por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El último caso es el de un ciudadano cubano que está encerrado en el Centro de Procesamiento del ICE en Montgomery, en Texas, un centro gestionado por la empresa privada GEO Group. Un tribunal habría autorizado una cirugía no consentida para facilitar su alimentación forzosa directamente al estómago, según revela una investigación del diario británico 'The Guardian'.

En los 19 casos detectados desde enero de 2025 el ICE solicitó a los tribunales un "procedimiento médico involuntario" para la alimentación forzosa, una medida denunciada como maltrato y tortura por organizaciones de derechos humanos.

"La crueldad del ICE para poner fin a protestas legítimas llega al extremo de cortar el cuerpo de quien protesta para insertar un tubo en su estómago. Es un ejemplo de los horrores que ocurren lejos de nuestra vista en los centros de detención del ICE", ha criticado la abogada de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) Savannah Kumar.

La orden judicial del juez federal Andrew Hanen del Distrito Sur de Texas a la que tuvo acceso 'The Guardian' recoge que en agosto se le introdujo al preso una sonda nasogástrica para su alimentación forzosa y ahora el ICE habría logrado prorrogar esa orden y autorizar la cirugía, denominada "gastrostomía endoscópica percutánea".

El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende el ICE, informó el jueves de que el hombre había "reanudado su alimentación" y que ya no estaba siendo alimentado forzosamente, aunque no menciona la intervención quirúrgica ni si éste retomó las comidas tras la autorización judicial de la operación, que parece que no se ha realizado por el momento.

El nombre del cubano detenido no ha sido publicado porque los intentos de contactar con él no han tenido éxito, explica el periódico británico. Fue arrestado el 22 de julio y se declaró en huelga de hambre tres días después. Llevaba en el país desde 1980 y en 2004 se dictaminó su deportación.