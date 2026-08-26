Detenida una segunda persona por el ataque con una espada en un instituto en Suecia

Archivo - La bandera de Suecia a media asta tras un tiroteo en una escuela. - Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SO / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suecia han anunciado este miércoles la detención de una segunda persona en relación con el ataque el pasado viernes perpetrado por un joven armado con una espada en un instituto de educación secundaria en la localidad sueca de Fagersta, episodio que se saldó con una adolescente muerta y otros tres heridos.

"Otro hombre ha sido arrestado en relación con el caso, bajo sospecha de complicidad en asesinato e intento de asesinato. Este hombre no tiene ninguna relación con la escuela y, al parecer, no estuvo presente en el lugar del incidente", ha confirmado la Policía sueca en un comunicado.

Sin que hayan trascendido más detalles sobre su identidad, las autoridades suecas han indicado que se le detuvo "en un lugar distinto a Fagersta durante la investigación posterior".

Según informa el diario sueco 'Aftonbladet', la Policía realizó una redada este fin de semana en la región de Estocolmo en la que una persona fue detenida por presunta implicación en el ataque. Se espera que este miércoles el segundo sospechoso sea interrogado y se tome una decisión antes del jueves a mediodía sobre si permanece bajo custodia policial.

El joven Liam Nebel, de 18 años, fue detenido por presunto asesinato e intento de asesinato tras un ataque con espada en la escuela Brinell en la localidad situada al noroeste de Estocolmo, que dejó a una adolescente de 17 años muerta y otros tres heridos, dos de ellos de gravedad.

Las investigaciones por el momento apuntan a que el atacante tenía problemas de salud mental y había sido condenado a realizar trabajos comunitarios tras agredir a un compañero de clase en otra escuela.