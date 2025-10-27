Detenidos en Polonia dos ciudadanos ucranianos acusados de espionaje

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Polonia. - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han detenido este lunes a dos ciudadanos ucranianos acusados de realizar actividades de espionaje para terceros países, por lo que ambos se encuentran bajo custodia policial.

Jacek Dobrzinski, portavoz de los servicios especiales, ha indicado que los sospechosos son un hombre de 32 años y una mujer de 34 que habrían estado implicados en la instalación de dispositivos de "vigilancia encubierta" en infraestructuras de "vital importancia" para el país.

"Gracias a la realización de operaciones conjuntas del Servicio de Contrainteligencia Militar y la Agencia de Seguridad Interior condujeron a la detención de ciudadanos ucranianos en Katowice", ha indicado Dobrzinski, según un comunicado en el que ha detallado que se encontraban realizando misiones que incluían la "identificación de potencial militar polaco".

En este sentido, ha señalado que esta información recabada estaba relacionada con cuestiones militares e infraestructuras de transporte, además de las ayudas a Ucrania en el marco de la invasión rusa.

La investigación corre ahora a cargo del Departamento de Asuntos Militares de la fiscalía del distrito de Lublin, en el este del país. La Justicia ha dispuesto que los detenidos pasen los próximos tres meses bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.