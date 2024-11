Dimite el ministro de Empleo de Canadá tras cuestionarse su identidad indígena

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Empleo de Canadá, Randy Boissonnault, ha anunciado este miércoles su dimisión del cargo después de semanas de cuestionamiento sobre sus cambiantes afirmaciones sobre su ascendencia indígena que le habrían granjeado ventajas a nivel de sus negocios comerciales.

El primer ministro canadinese, Justin Trudeau, ha explicado en un breve comunicado que "Boissonnault se alejará del gabinete con efecto inmediato" y que este "se centrará en aclarar las acusaciones formuladas contra él".

También ha indicado que la ministra de Asuntos Veteranos asumirá temporalmente la responsabilidad de la cartera ministerial que hasta ahora ha estado en manos de Boissonnault.

Las peticiones para que dimitiera llegaron a su punto álgido esta semana después de que el diario canadiense 'The National Post' informara de que las declaraciones de que su bisabuela pertenecía al pueblo Cree, nación amerindia de Norteamérica, era falsa. Boissonnault dijo que su bisabuela era una "mujer cree de pura sangre" pero tenía linaje mestizo.

Posteriormente, se disculpó por no haber sido "claro" sobre los vínculos de su familia con la ascendencia indígena y dijo que estaba aprendiendo sobre la herencia familiar "a tiempo real".

Pero el ministro ha estado bajo la lupa durante meses, puesto que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes estaba investigando que era copropietario de una empresa (Global Health Imports) que afirmaba ser de propiedad indígena mientras licitaba contratos gubernamentales.

El ahora ex ministro aseguró que esa descripción se hizo sin su consentimiento, culpó a su ex socio comercial y aclaró que esa compañía no consiguió calificarse como proveedor indígena.