Dinamarca acusa a una fragata rusa de lanzar dos bengalas contra un helicóptero militar frente a sus costas

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, durante una rueda de prensa el 27 de agosto de 2026 (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Dinamarca han denunciado que una fragata de Rusia lanzó dos bengalas contra un helicóptero militar danés en aguas internacionales frente a las costas del país europeo, antes de apuntar que una de ellas pasó "a poca distancia" del aparato, un incidente sobre el que Moscú no se ha pronunciado por el momento.
"Una fragata rusa disparó dos bengalas contra un helicóptero. Una de las bengalas disparadas pasó a poca distancia del helicóptero", ha dicho el Mando de Defensa danés en un breve comunicado, en el que ha recalcado que "por ahora no hay más comentarios" sobre el incidente.
Tras ello, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha cargado contra Rusia por "una acción imprudente" contra el helicóptero, que participaba en "un vuelo rutinario". "Las acciones de Rusia buscan intimidar y dividir. No tendrán éxito. No vacilaremos", ha señalado, según un comunicado de su oficina.
En esta línea, el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha tildado de "totalmente inaceptable" el incidente y ha anunciado que el embajador de Rusia en Copenhague ha sido convocado para mantener una reunión sobre el suceso, según un mensaje publicado por la cartera a través de redes sociales.