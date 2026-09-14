Doce países de la UE piden un papel "más estratégico" en el Ártico ante la amenaza "a largo plazo" de Rusia

Líderes europeos durante la Cumbre Europeo del Ártico celebrada en Rovaniemi (Finlandia) - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Doce países de la Unión Europea han reclamado este lunes que el bloque comunitario adopte un papel "más estratégico y proactivo" en el Ártico y aumente sus inversiones y capacidades en la región, ante la amenaza "significativa y a largo plazo" que consideran que representa Rusia para la seguridad euroatlántica.

En una declaración conjunta, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suecia han advertido de que la región atraviesa una "rápida y profunda transformación" por la creciente competencia entre grandes potencias, la guerra de Rusia contra Ucrania, el mayor interés de China en materia de seguridad y los efectos del cambio climático.

Los doce países han expresado en la exposición, adoptada con motivo de la Cumbre Europea del Ártico celebrada en la localidad finlandesa de Rovaniemi, su "seria preocupación" por la amenaza que representa Moscú y han señalado que las ambiciones rusas de aumentar su influencia en el Ártico, junto a su "hostilidad hacia Europa" y el incremento de las actividades híbridas, evidencian la necesidad de reforzar la política ártica de la UE.

"La seguridad en el Ártico debe garantizarse de manera colectiva. Expresamos nuestro compromiso común de preservar el Ártico como una región de paz, estabilidad y cooperación constructiva, sobre la base del Derecho Internacional, incluida la inviolabilidad de las fronteras y el respeto de la integridad territorial, la gobernanza multilateral y el Derecho del Mar", se lee en el escrito.

Tras poner de relieve "la necesidad de reforzar la política de la UE para el Ártico", los doce países han pedido a la Unión Europea que asuma un papel "más estratégico y proactivo" en la región y que refuerce su implicación de manera "coherente y con visión de futuro", con "recursos adecuados" y adaptada a la evolución de la realidad geopolítica.

Asimismo, han defendido que la UE debe intensificar su actuación para promover la estabilidad y el desarrollo económico del Ártico al tiempo que protege sus propios intereses, y han celebrado el paquete de asociación de 200 millones de euros anunciado recientemente por la Comisión Europea para Groenlandia.

MÁS MOVILIDAD MILITAR E INFRAESTRUCTURAS

En materia de seguridad y defensa, los firmantes han puesto el foco en la necesidad de "aumentar la inversión en movilidad militar, conectividad transfronteriza y las infraestructuras necesarias" en las regiones más septentrionales de la UE.

En concreto, consideran "vital" mejorar las conexiones de transporte, la conectividad digital y las tecnologías y servicios por satélite, así como reforzar las capacidades de los Estados miembro para responder a las amenazas híbridas, también en el flanco oriental de la Unión.

También han reclamado desarrollar infraestructuras de doble uso y proteger las infraestructuras críticas tanto terrestres como marítimas, al tiempo que han instado a mejorar la capacidad de la UE para operar en el Ártico, incluidas sus capacidades para garantizar una navegación "segura" en las condiciones propias de la región.

A ello suman la necesidad de reforzar las capacidades de vigilancia y análisis de los Estados miembro, aumentar el conocimiento de la situación marítima y aprovechar las capacidades espaciales europeas, además de mejorar el intercambio de información para disponer de una imagen integrada de la situación en el seno de la UE.

También abogan por que la UE promueva y aproveche "las oportunidades económicas", beneficiando especialmente a quienes viven en la región, por la oportunidades que ofrecen "las materias primas críticas, las tecnologías espaciales, el transporte marítimo ártico e intercontinental", así como la conectividad y el turismo.

COORDINACIÓN CON LA OTAN

Los doce países han subrayado además la importancia de una "estrecha coordinación y cooperación" entre la UE, sus Estados miembro y los socios afines, señalando en particular la necesidad de mantener la complementariedad con las capacidades de "disuasión y defensa" de la OTAN.

Esta cooperación con la Alianza Atlántica y otras organizaciones y socios internacionales será "esencial", según el texto, para garantizar unos esfuerzos de seguridad coherentes y reforzar la resiliencia en una región que consideran de "importancia estratégica" para la seguridad y la prosperidad euroatlánticas.

Entre otras peticiones, destacan la defensa del "desarrollo sostenible" y la protección del "frágil medio ambiente y los ecosistemas" del Ártico, siendo "esenciales" la transición hacia energías limpias, la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales, o la participación de los pueblos indígenas del Ártico y de las comunidades locales y la inversión en actividades económicas sostenibles.

También han reafirmado su compromiso de "salvaguardar los derechos, los medios de vida y las culturas" de los pueblos indígenas y de garantizar "su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones que afectan al Ártico", tal y como establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.